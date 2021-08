Galerii. Õpetajate majas avati QBA reisimaalide näitus "Maailma vaated vol 2"

Vaatamiseks on väljas viimase talve kunstiresidentuuri teosed Jamaikalt, maalimisreisidelt Taimaale, Itaaliasse, USA-st ja mujalt. Kokku on näitusel väljas 34 teost, mis on sündinud kas sihtkohtades kohapeal või hiljem ateljees üles maalituna.

Näitus "Maailma vaated vol 2" jääb avatuks kuni 30. augustini. Näitusele pääseb kell 9.00-17.00 Õpetajate Maja uksele jäetud numbrile helistades.