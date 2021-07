Galerii: Telliskivis avati näitus Tallinna grafitikunstist aastatel 1995-2004

Telliskivi loomelinnakus avati näitus "Tallinna vanakooli grafiti", kus on väljas 250 fotot grafitikunstist Tallinnas aastatel 1995-2004.

Näitus "Tallinna vanakooli grafiti" viib külastaja teekonnale läbi öiste trammiparkide, vanalinna tänavate, äärelinnade nurgataguste. Jäädvustused aastatest 1995–2004 äratavad ellu mälestused ajast, mil Tallinna grafiti oli oma eheduses rikkumata ning toores. See oli aeg kui vähesed poodides saada olevad aerosoolid ei katnud kuigi hästi ning toonide valik oli kesine. Tihti tehti esimesed grafiti katsetused sootuks voolavate nitroemail värvidega.

Ka suhtumine grafitisse oli toona teistsugune. Paljud tööd joonistati avalikus kohas päevasel ajal ilma, et politsei oleks vahele sekkunud.

Tihti pandi mitme peale rahad kokku, et tänavanurgale koos üks piece joonistada ning seetõttu omas iga töö ka suuremat tähendust. Oli õnn, kui kellelgi üldse oli fotoaparaat, et seda kõike jäädvustada.

Tallinna grafiti kuldajastu oli kirev tegelastest, kes tuntud vaid täägimise poolest nagu näiteks Wrw, Tb, Rsn, Style kuni grupeeringuteni nagu Capo, Sek, Bass & Bandit, Zdmc jpt, kes korralikke värvilisi seinu tegid. Osad neist tegutsevad tänase päevani.

Näitusel on 250 fotot, peamiselt 1990ndate lõpust 2000ndate alguseni, mis on kokku kogutud grafiti joonistajatelt, nende sõpradelt ning fotograafidelt, kes isiklikust huvist pildistasid Tallinna seintel toimuvat. Enamik töid ongi alles vaid foto meenutusena ja sedagi tollele ajale vastavalt tehniliselt üsna kesises, aga sisult rikkalikus vormis.

Täna tunduvad need fotod kui väljalõiked vanast, "kadunud" ajast, mis eksisteerib vaid asjaosaliste mälestustes või hägustel fotodel. Need viimased olid pikka aega flopidel ja vandel kõvaketastel või ka pööningutel asuvatesse kastidesse ära pakitud. Seetõttu oleme väga tänulikud kõikidele, kes on oma fotokogudes sobranud ja seda projekti ühel või teisel moel toetanud.

Erilised tänud: Jaanus Hallmets, Helen Kivisoo, Bianka Soe ja Telliskivi Loomelinnak, Ailu, Ote, Anton Koovit, Sim Kares, Metsakutsu, Chr, Lil'J, Cheis, Elast, Hape, Slin, Vene Vana Toomas, Qba, Mora, Riku, Secon, Lauri Täht, Snail, Cosh, Neki, Eltak, Fresh1, Tof, Wild, Faraj, Rene Suurkaev, Jon, Flawless, Feks, Toze, MC Bass, Dj Bandit, Koala, Artur Aug, Egoism, Len, Kuise, WB, Serz, Fast K.

Näituse kuraator on Ats Allaste.

Näitus asub Telliskivi Loomelinnaku galeriis (Telliskivi 60a/1 ja Telliskivi 60a/2) ning Kolme Puu galeriis (laste mänguplatsi kõrval).

Näitus jääb avatuks 8. augustini. Näitus on osa kunstifestivalist "Ma ei saa aru", mis toimub esmakordselt Loomelinnakus 10.-11. juulil 2021.

Sissepääs näitusele ja festivalile on tasuta.