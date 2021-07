Martin Kaarese maalinäitus "Wannabe Gangster Dreams" on rännak 90ndate metsikusse läände

Antud näituseprojekt on kogum grandioosseid teoseid. Viieteistkümnest maalist koosnev maailm, mis on Martin Kaarese maalitud viimase kolme aasta jooksul. Teostes on palju plakatilikkust ning viiteid kunstniku nooruspõlve lemmiklinnale Londonile. Läbiv motiiv on siiski moodne visualiseeritud arusaam isehakanud gängsterist.

"Seal on töid gängsteritest tegemas asju, mida kujutasin ette neid kunagi tegemas. Seal on teosed elu patriarhaalsest macholikkusest: sõjakus, enesekehtestamine, püssirohi ning muskus," selgitas Martin Kaares oma uue loomingu tagamaid. "See on plakatilik materjal, kus on kuhjatud palju kulda ja pisaraid - narriks ja tolaks olemise võlukunsti. Olid nemad ja olid meie ja siis seal kuskil vahepeal olid veel karmid gängsterid, keda kõik kartsid. Kuigi ma nende isikutega kunagi kokku ei puutunud, jäi sellest ajastust külge mingisugune tunne, märk külge."

"Maalinäituse nimi "Wannabe Gangster Dreams" võtab väga hästi kokku minu nooruspõlve iseloomu: see loom, kes tahtis olla keegi, kes ta polnud. Vaatamata sellele, et olin nii-öelda korralikust perest, ihkas mu hing seiklusi ning kogemusi elu pahupoolelt, mida näiliselt pakkus elu tänaval," rääkis Kaares.

"Muusika ning selle algupära ja loomus, postsovetlik anarhia ja kool äärelinnas aitasid sellele kõigele muidugi kaasa. Ma ei muutunud kunagi piisavalt julgeks, et sukelduda sügavale tänavaelusse. Kuid minu ellu tuli palju uusi seikluseid, põnevaid ja natuke ka ohtlikke sõpru ning omapäi ette võetud bussireise Lasnamäe sügavustesse, endal Walkman mängimas viimast Metalheadz'i mixtape'i."

Maalinäituse "Wannabe Gangster Dreams" avamine toimub 7. juulil algusega kell 18:00 Põhjala tehase Sepikoja saalis. Näitus jääb avatuks 25.juulini.