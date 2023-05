Fotod: Solaris galeriis avati QBA retrospektiivnäitus "XV"

Reedel avas Martin Kaares, kes on tuntud ka artistinimega QBA, Solaris galeriis retrospektiivnäitus "XV", kus on väljas valik autori viimase 15 aasta jooksul valminud suuremahulistest töödest.

"Näituselt leiab nii merd kui ka päikest, nii trööstitust kui ka uhket kõrgkultuuri, värve ja loodust. Rohkelt värvi ning nüanssi, on nii reisimaali kui ka fantaasiat," selgitas QBA ja lisas, et kuna ta pole kunagi olnud lineaarne kunstnik, siis on alati mängus ka mõni üllatus.

Martin Kaares omandas 2004. aastal Eesti Kunstiakadeemias bakalaureusekraadi stsenograafia erialal. 2018. aastal astus ta Maalikunstnike Liitu ning 2019. aastast on ka Eesti Kunstnike Liidu liige.

2019. aastal võitis QBA oma teosega "Purse" grand prix Jurmala meremaalide biennaalil. Auhind sisaldas muuhulgas ka võimalust isikunäituse ülespanekuks Jurmala linnamuuseumi peahoones. 2022. aastal avas kunstnik Jurmala linnamuuseumis näituse "Meditaterraneaum", Solaris galeriis on väljas ka valik Jurmala näituse jaoks valminud loomingust.

Näitus "XV" jääb Solaris galeriis avatuks mai kuu lõpuni.