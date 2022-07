Maalikunstnik Qba avab Lätis Vahemere-temaatilise näituse

2019. aasta suvel võitis Qba oma maaliga "Purse" Jurmala meremaalide biennaali grand prix. Auhind sisaldas muuhulgas ka võimalust suuremahulise isikunäituse ülespanekuks Jurmala linnamuuseumi peahoones. Kunstnik otsustas auhinna väärikalt vastu võtta ning tema isikunäituse avamine toimub Jurmalas 8. juulil.

Näituse nimi "Meditaterraneaum" on kunstniku välja mõeldud fantaasiasõna, mis tulenevalt sõnast "mediterranean" viitab Vahemerele, mediteerimisele ja ühendamisele. Kuna Jurmalat peetakse Läänemere suvituspärliks, proovis Qba kõrvutada näitusepaiga oma teise lemmiku - Vahemere loomuse ja olemusega. "Meditaterraneaum" vahendab kunstniku isikliku kogemuse põhjal vaatajatele nii vahemerelikku hedonismi kui ka sealset lõputut kultuurikihti: alates vanadest egiptlastest ja lõpetades teostega, mis puudutavad tänapäeva kulinaariat või mõttelaadi.

"Meditaterraneaumi" teosed on valminud viimase aasta jooksul. Kunstnik sai inspiratsiooni mitmetest uurimusretketest ning kaemustest Vahemere ääres, külastades sealseid piirkondi. Uuel näitusel on välja pandud üle 20 värske teose, mis on sündinud, kas sihtkohtades kohapeal olles või hiljem ateljees üles maalituna. Väljapanek koosneb hulgast eraldiseisvatest teostest ning kahest suuremast seeriast: "Planetaarium" (viitega Vana-Kreeka ja -Rooma täheromantikale) ja "Napoli lahe vaated I-IV". Teostelt leiab nii merd kui ka päikest, nii trööstitust kui ka uhket kõrgkultuuri, värve ja loodust.

Näitus "Meditaterraeneaum" on avatud Jurmala linnamuuseumis 28. augustini.