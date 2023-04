Galerii: Pärnus avati Eesti maalikunstnike liidu aastanäitus

Maalkunstnike liidu aastanäitus toimub tänavu 12. korda. Näituse kuraator Jaan Elken lausus näituse tutvustuseks, et maalikunstnikud on virtuaalreaaalsuse pioneerid, sest enne foto- ja filmikunsti leiutamist oli maalitud reaalsus üks vähestest võimalustest nähtava maailma dokumenteerimiseks.

"Maalikunstil on tegelikkuse jäädvustamise kogemus olnud läbi aegade, aga kohustus seda teha langes peale foto- ja filmikunsti leiutamist ära. Siis sai muutuda abstraktseks, maalida unenägusid, fantaasiat, mida iganes. See pani kunstniku mõtlema, et milline on minu plattvorm," rääkis ta.

Pealkirja "Tegelikkus ja kujutlus" alla mahuvad Elkeni arvates peaaegu kõik teemad. "Omal metafoorsel kombel on kõik tegelikkus. Ja kõik me kujutame ette. Ega maalitud tegelikkus ei ole üks ühele vaste. Tegelikult see on üks kultuuriliste kokkulepete, stilisatsioonide ja muganduste tulemus."

Näitusel osalevad Magdalena Åberg, Vano Allsalu, Stanislav Antipov, Ivi Arrak, Miina Barrera Pinochet, Kadri Bormeister, Marju Bormeister, Erik Creutziger, Jaan Elken, Tyko Elo, Herlet Elvisto, Evi Gailit, Anne-Mai Heimola, Mirjam Hinn, Eero Ijavoinen, Sergei Inkatov, Kristiina Jakimenko, Ashot Jegikjan, Hanne Juga, Eva Jänes, Jari Järnström, Ly Kaalma, Martin QBA Kaares, Kalli Kalde, Annu Kapulainen, Anniki Kari, Erki Kasemets, Liis Koger, Katrina Kolk, Aki Koskinen, Eve Kruuse, Piret Kullerkupp, Anna Kõuhkna, Andro Kööp, Vilen Künnapu, Mati Kütt, Tarrvi Laamann, Ivika Luisk, Helle Lõhmus, Vitali Makar, Margus Meinart, Maret Melder, Anne Moggom, Lilian Mosolainen, Anu Muiste, Peeter Must, Marko Mäetamm, Karl-Kristjan Nagel, Kairit Orgusaar, Riin Pallon, Tiiu Pallo-Vaik, Mall Paris, Anne Parmasto, Per William Petersen, Sirje Petersen, Sirje Piir, Kadri Ploom, Heitti Polli,Tiit Priidel, Lii Pähkel, Piret Rohusaar, Mari Roosvalt, Uno Roosvalt, Saara Salmi, Kaja Sikk, Sandra Sirp, Mirja Smidt, Maret Suurmets Kuura, Santa Zukker , Karl-Erik Talvet, Merike Tamm, Tiina Tammetalu, Edgar Tedresaar, Lola Tehver, Jane Tiidelepp, Margus Tiitsmaa, Lea Tomson, Heli Tuksam, Maris Tuuling. Manfred Vainokivi, Einar Vene, Valeri Vinogradov, Mika Vesalahti ja Arto Väisänen.

Näituse kuraator on Jaan Elken, töörühma kuuluvad lisaks Linda Elken, Marie Virta (UKM) ja Tiiu Rebane (EML).

Eesti maalikunstnike liidu aastanäitus "Tegelikkus ja kujutlus" jääb avatuks kuni 28. maini.