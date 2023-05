Pildid: Allee galeriis avati Andro Kööbi maalinäitus

Positiivse pealkirjaga värviküllane näitus on Andro Kööbi enda sõnul lavastatud ehk pea kõik teosed on valminud just selle galerii ruume silmas pidades.

Kuraator Harry Liivranna sõnul on see eriline näitus Kööbi loomingu kontekstis. Ta tutvustas, et sel korral kujutab Kööp oma töödes neofotorealismi ja neoimporessionismi ning inglise parke, vabalt kasvavaid loodusmaastikke, mille peamiseks aktsendiks on lilled ja lillepeenrad.

"Tema varasemad maalid on ka kujutanud pargimaastikku, aga need on peamiselt olnud prantsuse pargid, kus kõik on hierarhiseeritud, kus kõik on pügatud, loodusele on antud inimkäte mõjul hoopis teine välimus," lausus Liivrand.

Lisaks kaunitele pargivaadetele leiab näituselt ka Kööbi abstraktsemaid teoseid ja ebatavalisema saamislooga taieseid.

"See teos on tegelikult põrandapaber, kuhu olen puhastanud maalimise käigus pintslit ja ühel hetkel kui see mulle juba piisavalt meeldis, hakkasin pintslit puhastama kompositsiooni järgi," tutvustas Kööp ühte oma teostest. "See on abstraktne kunstiteos."

Andro Kööbi näitus "Õnn jalutab siin iga päev" on galeriis Allee avatud kuni 17. juunini.