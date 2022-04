"Ulmemaastikud" ühendab ruumilised struktuurid maaliliste pindadega

Kastellaanimaja galeriis Kadriorus on avatud maalinäitus "Ulmekaastikud", kus on kõrvuti keraamik Urmas Puhkani metafüüsilised ja aegadeülesed maastikumaalid ning maalikunstnik Andro Kööbi abstraktsed konstrueeritud tööd, kus ruumilised struktuurid on ühendatud maaliliste pindadega.

Kui varasematel ühisnäitustel kandis ruumilist poolt Puhkan, siis seekord on rollid vahetunud.

Kööp märkis "Aktuaalsele kaamerale", et maalijana liigitaks ta end emotsionistiks ning kuna emotsioonid on abstraksed asjad, teebki ta praegu palju abstraktset kunsti.

"Praegu, kui mul on käsil ruumilise maali konstruktsiooni periood, siis ma otsustasin, et kui Urmas teeb realistlikult kujutatud pargid, siis mina teen abstraktsed ruumilised pargid, nii et näitusel on üks dimensioon juures üsna mitmes mõttes."

Puhkan märkis, et Kööp on näitusel oma töödega isegi ulmelisem kui tema. "Aga võib-olla minu tööde ulmelisus pesitseb seal sees, värvikihi taga peidus."