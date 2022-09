Pildid: Kastellaanimaja galeriis avati Maiu Mooses ja Angela Soopi ühisnäitus

Kunstnike jaoks on näituse pealkiri ajendatud üksteise hoidmisest ja märkamisest. "Mõningaid asju õpid nähtavasti kogu elu. Ka seda, kuidas olemas olla. Nii enda, kui teise jaoks. Pannes tähele. Liikudes kaasa ja olles avatud uuele. Võtta aega ja jagada. Hoides," kirjeldasid Mooses ja Soop. "Hoid eeldab kohalolu, hoolimist ja tunnetust. Vahest on see seotud ka otsusega, mis ei pruugi olla kõige mugavam. Mõnede otsuste puhul ei olegi valikuid, need on iseenesest olemas ja sinus. Kui keegi sind hoiab, siis võid olla kindel, et oled õnnega koos."

Kastellaanimaja galeriis on eksponeeritud Maiu Moosese akvarellmaalid ja tušijoonistused ning Angela Soopi kohaspetsiifilised installatsioonid ja autoritehnikas kangamaalid seeriast "Mähitud maalid".

Maiu Mooses on õppinud Eesti Kunstiakadeemias metallikunsti ( BA 1998) ja õpetajakoolitust (2005). Töötanud kunstiõpetajana Rapla kunstiseltsis, Kose kunstikoolis ning Vanalinna Hariduskolleegiumi kunstikoolis. Hetkel õpetab ta Viljandi Kultuuriakadeemias ja Eesti Kunstiakadeemias. Näitustel on Mooses osalenud ehete, maalide ning joonistustega 1997. aastast .

Angela Soop on lõpetanud maalikunsti eriala (MA 1999), 2018. aastal kaitses ta samas magistrikraadi kunstihariduses. Näitustel esineb alates 1997. aastast, tal on arvukalt isikunäitusi ning ta on osalenud grupi- ja kuraatornäitustel. Lisaks õpetamisele tegutseb Soop mitmetes valdkondades nagu joonistus, maal, foto, kohaspetsiifiline installatsioon ning näituste ja telestuudiote kujundus.

Näitus "Hoid" jääb avatuks 30. septembrini.