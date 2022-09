Galerii: Pärnus avati Uno Roosvaldi näitus "Siin põhjanaela all..."

Näitusega "Siin põhjanaela all..." tunnistab Uno Roosvalt, et tema suurimaks õpetajaks on olnud Eduard Wiiralt. Kuigi kunstnike eluteed ei ristunud, on Roosvalti sõnul Wiiralti looming juhatanud ta filosoofilisele tasemele, kus ajalooline tõde ja õigus üldistavad tänapäevast inimkonda.

Uno Roosvaldi juhatas kunstnikuteele Pärnu Koidula kooli kunstiõpetaja, pallaslane Meeta Viks. Pärast Eesti kunstiinstituudi lõpetamist astus Roosvalt oma äia Evald Okase jälgedes.

Väljapanekule on lisatud filmid "Nael" (Heino Pars, 1972), "Põrgu" (Rein Raamat, 1983) ja "Maised ihad" (Mark Soosaar, 1977), mis aitavad kunstisõpradel paremini mõista, kuidas on Uno Roosvaldi looming kasvanud ja mida tal on ühiskonnale öelda.

Näitus "Siin põhjanaela all..." jääb avatuks 16. oktoobrini.