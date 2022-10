Galerii: Pärnu Uue Kunsti Muuseumis avati Elo Liivi ja Sirje Eelma näitused

Skulptori ja installatsioonikunstniku Elo Liivi isiknäitus "Useful (AB)use" koosneb Liivi vanematest ja uuematest teostest, mis käsitlevad visuaalsete lühivormidena vägivaldse ja pahatahtliku manipuleerimise viise oma lähedastega ning ümbritseva maailma kasulikku ärakasutamist.

"Elame maailmas, kus igale tootele antakse kaasa mitmekeelsed kasutus- ja hooldusjuhendid, aga elamiseks koos oma lähedastega tuleb igaühel justkui ratast leiutada ning leida tee õnneliku suhteni vahel liigagi valusate katsumuste kaudu," kirjeldas Liiv.

"Maailm on ohtlik paik, kus vägivallatsejal jätkub alati õigust ja põhjendusi ning ohvrid omandavad jumaliku ande transformeerida kõik heaks. Ohvrite metamorfoosne väljumine vägivaldsetest suhetest, ühiskonnas aktsepteeritud ja aktsepteerimata sotsiaalsetest ootustest ja normidest läbi närimine ning iseenda üles leidmine, armastusel ja hoolel rajanevate suhete hoidmine on ordeneid vääriv kangelastegu."

Kunstnik tõi välja, et iga päev sooritavad kangelasteo genotsiidi all ägavad sajad erinevad rahvad ja inimühiskonna haardes olev looduskeskkond. "Iga inimkonna katse muuta maailma paremaks lõppeb fiaskoga seni kuni me ei tegele vägivallatseja äratundmisega iseendas, oma suhetes, kollektiivis. Kuni kuritarvitamine pole muutunud vastastikku kasulikuks kasutuseks, on meie päästerõngas graniidist, mis põhja vajudes tõstab vaid abivajaja ümber olevat vett."

Sirje Eelma "Bottobaapa vol 3+" esmaesitlus oli Tallinnas Vabaduse galeriis 2019. aastal ja teist korda jõudis see publiku ette Türi Kultuurikeskuse Galeriis 2020. aastal. "+" selle näituse pealkirjas viitab vahepeal valminud uutele teostele.

"See oli kummaline tardunud aeg nagu üks pikk kaamos. Oli aega mõelda ja sahtleid koristada. Graafika trükkimisel oli mul tekkinud palju lõpetamata või ebaõnnestunud tõmmiseid. Rebisin need ühesuurusteks tükkideks ja aegamööda leidsin neile uue elu. Siin on eksponeeritud kolm suurt kompositsiooni," selgitas Eelma.

Mõlemad näitused on avatud kuni 20. novembrini.