Galerii: A-Galerii akendel avati korraga neli näitust

Ivar Kaasiku näitus "Elu ja surm. Lõpp ja algus" tegeleb surmateemaga. Kunstnik on kasutanud oma ehete loomisel taaskasutatavaid materjale, osa ehete loomiseks vaja läinud materjalidest on ürgses looduses loomulikul teel taastuvad.

Ivar Kaasik on eesti ehte- ja maalikunstnik, kes peale õpinguid Halle Kunstiülikoolis ja EKAs Berliini kolis. Tema töid on eksponeeritud üle maailma, nii näiteks Kuressaares, Tokyos, kui ka Berliinis. Kaasiku töid võib leida nii Eesti, Kölni, Taani, kui Berliini kogudes.

Kai Kiudsoo-Värvi näitus "Viivud" keskendub mälupiltide värvipassidele, mis leitud telefoni lapates. Osa mälupiltide värvipassidest on saanud eheteks kullassepp Indrek Iikkoneni abiga, teised autori käe läbi.

Kai Kiudsoo-Värv on klaasikunstnik. Ta on lõpetanud EKA klaasikunsti osakonna 1995 (BA) ja 2005 (MA). Alates 1995. aastast on ta tegutsenud vabakutselise kunstnikuna teostades erinevaid töid tootedisainist näituseprojektideni. Tema tööde hulka kuuluvad valgusobjektid, skulptuurid, kirikuaknad jpm.

Yao Tani näitus "XY" on vaevu hoomatavat ebamäärasusest naiste ja meeste vahel. Yao töö põhineb keha ja selle kujutamise mitmetähenduslikul tajumisel. Yao Tan on Hiinast pärit kunstnik ja juveliir. Ta omandas 2012. aastal bakalaureusekraadi mööblidisaini erialal ning 2019. aastal Prantsusmaal bakalaureuse- ja magistrikraadi kaasaegse kunsti erialal.

Jacqueline Yaing Yao näitus "Ruum" avastab igaühe oma maailma ehk ruumi, kus ta saab iseendaks, tema tööd saavad inspiratsiooni eraldatusest. Oma näitusel loob ta ruumi kõigile, et saaks lõõgastuda, hingata või luua ühendusi ja ette kujutada.

Jacqueline Yajing Yao omandas kaunite kunstide magistrikraadi Savannah kunsti- ja disainikolledžis. Tema eesmärk on luua kauakestvaid ehteid ja aksessuaare, mis ei ole ainult tahumatult ilusad, vaid millel on ka põlvest põlve edasi antav hing.

Näitused on A-Galerii akendel avatud kuni 29. oktoobrini.