A-Galerii avab ehtekunstniku Hansel Tai näituse "Aftekas veel tulekul"

Hanseli töö keskendub kväärkultuurile internetijärgsel ajastul, kus loomulikku varjutavad kehakultus, deformatsioon, subkultuurilised märgid ja kõrgläikega metall. Tema ehted on saanud lisaks Eestile tähelepanu ka mujal maailmas.

"Tema läbistatud nefriit ja kroomitud ehted oleks justkui loodud küborgidele. Need toovad endaga korraga kaasa segaduse, domineerimissuhted, informatsiooni, eufooria, düstoopia ja õudusunenäod," kirjeldas A-Galerii galerist-kuraator Helle Ly Tomberg.

"Hanseli ehted mõjuvad mitmetasandiliste skeuomorfidena: need on reaalsed objektid, mis jäljendavad nn digitaalseid objekte, mis jäljendavad reaalseid objekte. Tema tööd on midagi, millest kinni haarata, kui sattuda pidevalt muutuvale digitaalmaastikule," lisas Tomberg.

Hansel Tai (1994) omandas 2016. aastal Pekingis Kaunite Kunstide Keskakadeemias (ingl k Central Academy of Fine Arts (CAFA)) bakalaureusekraadi juveelikunsti erialal ja jätkas oma kunstiõpinguid nii Tallinnas asuvas Eesti Kunstiakadeemias kui ka Amsterdami Gerrit Rietveldi nimelises akadeemias. 2019. aastal lõpetas ta Eesti Kunstiakadeemias magistriõpingud kiitusega.

Tai loomingut on näidatud Hollandis, Saksamaal, Prantsusmaal, Eestis ja Ameerika Ühendriikides ja mujal, sealhulgas New Yorgi kunsti- ja disainimuuseumis (ingl k Museum of Art and Design, MAD NY) ning Rotterdami Het Nieuwe Instituutis.

2019. aastal võitis ta Barcelona Enjoia't MISUI Awardi. Tema looming on Hollandis asuvate Arnhemi ja Apeldoorn CODA muuseumite püsiekspositsioonis.

Näitus jääb avatuks 30. augustini.