Narvas avavad Angela Soop ja Pavel Rotts kaks eriilmelist näitust

Ingerisoome kunstniku Pavel Rottsi tööd tegelevad märtsipommitamise jälgede ja kollektiivse mälu uurimisega läbi kunstipraktika. Täna avatud kestvus-performance`i käigus taasloob kunstnik Narva majade seintel olevad pommiaugud, mis on 80 aastat meenutanud pommitamise päevi.

"Seda meetodit nimetatakse negatiivseks skulptuuriks, me täidame puuduolevat tühjust ja sel moel saab seda katsuda kätega, seda puudutada. Selle viivad ellu Narva elanikud, kellega me viime näituse raames läbi töötubasid," ütles kunstnik Pavel Rotts.

Angela Soopi isikunäituste seeria "Sõda ja rahu" neljas ja ühtlasi viimane näitus pealkirjaga "Ta on Sina" võtab kokku ja lõpetab 2020. aastal alustatud töö. Soopi soov oli mõista "sõja" ja "rahu" seisundeid inimeses, kuid see teema muutus nende aastate jooksul drastiliselt.

Näituse kaasautor on helilooja Tatjana Kozlova-Johannes, kelle heliteos täiendab seeriat "Kasv. Mähitud maalid".

"Näitustega hakkasin peale kuna enda sees tekkis irratsionaalne hirm ja kummaline rahutus. Esimesel näitusel hakkasin tegelema inimese sees olevate sõja ja rahu seisunditega. Kuidas üks on ja miks ta järsku muutub, miks sinu sees tekib sõjaolukord, kuidas sa saad tagasi rahuseisundi ja kuidas nad kattuvad. Ma arvasin esialgu, et see on sisemine protsess, siis lisandus sellele järgmine aasta ühiskondlik tragöödia mis muutis minu ja paljude inimeste sisemust. Sealt algas teine teekond, kaosega tegelemine, et kuidas sellega hakkama saada," ütles kunstnik Angela Soop.