Kuraator näitusest "Normist välja": see on väga huvitav liikumine Eesti maalikunstis

Kuraator Tiiu Rebase sõnul ühendab näitusel osalevaid kunstnikke klassikalistest maali normidest väljumine, katsetamine piiride ja mitmemõõtmelisusega. Näitusel on tundlikke, poeetilisi ja sotsiaalse närviga töid. Kunstnike teosed paiknevad galerii neljal korrusel, aatriumis on aga kaheosaline maali-installatsioon.

"Nad on läinud kolmemõõtmeliseks, mitmekihiliseks, nad ei kasuta enam lihtsalt lõuendit, nad kasutavad erinevaid materjale. Nad suhestuvad selle ruumiga, selle keskkonnaga, kus nad on ja muudavad vaataja teatud mõttes ka autoriteks. Need on väga palju mõtteainet andvad teosed," kirjeldas Rebane.

"Nad on kaotanud suure osa oma sellisest atraktiivsusest, dekoratiivsusest, nad on muutunud abstraktsemaks, samas võites sügavuses. See on väga huvitav liikumine praegu Eesti maalikunstis," väitis kuraator.