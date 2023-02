Haapsalu Linnagaleriis avati Angela Soobi näitus "Mis tahes hetkel"

Soop tunnistas, et Ukraina sõja valguses tundus vahepeal, et 2020. aastal alguse saanud näitusteseeria võib jääda üldse lõpetamata ning näitusel olevad teosed muutusid tema jaoks palju valusamaks.

"Mis tahes hetkel" vaatleb tekstiili ja valgust kasutades suuri kontraste, mida praegune aeg endas kannab, aga mis võivad olla samas ka muutuvad.

"Must siis oleks see tumedam pool ja hele on justkui see looduslikum pool, aga tegelikult, kui ma näitust tegin, võisid need ka pöördvõrdeliseks minna. Väga tugev valgus on hoopis seotud hukuga ja pimedus võib pakkuda sulle turvalisust," sõnas kunstnik. "Tegelikult ei tähenda, et üks on surm ja teine on elu, vaid nad on nii ja naa."

Näitus "Mis tahes hetkel" on Haapsalu Linnagaleriis avatud 5. märtsini.