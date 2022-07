Lepo Sumera nimelise heliloomingu preemia pälvis Tatjana Kozlova-Johannes

Tatjana Kozlova-Johannes ütles ERR-ile, et tal on väga hea tunne. "See on minu jaoks suur tunnustus, seda enam, et seda preemiat antakse pikaajalise tegevuse eest, pikemaajalise, mitte liiga pikaajalise," sõnas ta ja lisas, et praeguse Ukraina sõja kontekstis, olles siin Eestis Vene päritolu, on see tegelikult seda suurem tunnustus tema jaoks on. "See annab ka märku sellest, et mind võetakse siin ühiskonnas omaks ja peetakse Eesti kultuuri osaks, mis on minu jaoks äärmiselt oluline."

Pärnu Muusikafestivalil toimub igal aastal ka ühe Eesti helilooja teose esiettekanne, mis on ka heliloojale suur tunnustus. Mari Vihmandi teose valmimisel on oluline, et flötist Monika Mattieseniga seob neid kauane sõprus ja teineteise tegemistega ollakse kursis. "Kui tema tegi neid kahe flöödi kontserte siin, siis me hakkasime fantaseerima, milline see minu kahe flöödi kontsert olla," ütles Vihmand ja mainis, et kuidagi see asi laienes nii, et võtaks ühe fagoti ka juurde. "Nii see kuidagi tasakesi ja kindlalt on juba aastaid arenenud ja nüüd jõudnud lavale."

Eesti muusikal on Pärnu Muusikafestivali programmis oluline roll. Festivali tegevjuht Kristjan Hallik selgitas, et võimalusel paluvad nad ka välismuusikutel võtta ette mõni Eesti teos ja sellega tutvuda. "Samuti ootab meil välispress alati väga suure huviga, kui on mõned Eesti teosed, et nendest kirjutada, sest paljusid meie jaoks klassikalisi teoseid pole nad kuulnudki," mainis ta.