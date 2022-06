Uue Loomingu Maja avab hooaja Lauri-Dag Tüüri plaadiesitlusega

Reedel, 10. juunil toimub Uue Loomingu Majas (ULM) helilooja Lauri-Dag Tüüri uue plaadi "Waves Of Silent Whispers" esitlus audiovisuaalse kontserdina. Visuaalid on spetsiaalselt uue plaadi muusikale loonud videokunstnik Mikk-Mait Kivi. Sündmusega avab ULM hooaja, mille märksõna on "muusika."

Helilooja Lauri-Dag Tüüri uus album on tema enda sõnul inspireeritud nendest haruldastest hetkedest, kui tekib ootamatult tunne nagu maailm avarduks ja me oleks järsku kontaktis millegi endast suuremaga. "Waves Of Silent Whispers" on Tüüri teine sooloplaat. Varasemalt on helilooja avaldanud albumi "Polar Night Jet" (2020) ning loonud muusikat teatrietendustele ja filmidele.

Reedesel kontsertetendusel tuleb ettekandele kogu album, mis koosneb kolmest loost. Tüür märkis, et lood omakorda moodustavad ühe terviku, nii et nendesse võib suhtuda ka kui ühe loo erinevatesse osadesse. Muusikale on visuaalid loonud ULMa videokunstnik Mikk-Mait Kivi.

"Kontserdi visuaalne keel seisneb peamiselt orgaaniliste mustrite jälgimises ja nendega mängimises. Andes ruumi iseenda lõputule väiksusele ja võrreldes seda inimmõistuse arusaamaga maailma toimimise mehanismidest tekib sümbioos, mille käigus saab end tunda ühtaegu kõikvõimsana kui ka täiesti maagiliselt tühisena," sõnas Kivi.

Esitluskontsert avab ULM hooaja. "Sel suvel on meie loomingulise tähelepanu teravik suunatud muusikale. Arvestades, mis hetkel maailmas toimub, arvan, et üks viisidest nii lohutust leida kui ka vastupanu osutada on just muusika," sõnas ULMa juht Anatoli Tafitšuk.

Hooaja lõpetab augustis esietenduv Lepo Sumera muusikale loodud audiovisuaalne kontsert-etendus "Südameasjad," mille lavastajad on Emer Värk ja Anatoli Tafitšuk ning muusikaline juht äsja aasta jazz-muusiku tiitliga pärjatud Kirke Karja.

ULM-a selle hooaja õhtuse vööndi programmi kureerib IDA Raadio üks asutaja Robert Nikolajev. Suvised nädalavahetused on ULM-as täidetud klubimuusikasündmuste ja kontsertidega, näiteks Haigla Pidu, Konsum, Art of Mosh, Suveune Öönägu, Mürk ja IDA Off Air. ULM-a programmiga saab tutvuda Facebook'i ja Instagram'i vahendusel.

ULM on 2018 aastal asutatud kultuurikollektiiv, mis alates 2021 aastast tegutseb Tallinnas Sitsi manufaktuuri endise katlamaja ruumides. Eelnevalt on ULM välja toonud lavastused "K O O S" (2020, lavastajad Anatoli Tafitšuk ja Emer Värk) ja "Tiny Home Production Presents: SUUREM-KUI-ELU" (2021, lavastaja Liisa Saaremäel, koostöös Eesti muusika ja teatriakadeemiaga), mis pälvis Eesti teatri aastaauhindadel etenduskunsti auhinna. ULM-a tuumik-kollektiiv on tänaseks üheksaliikmeline.