Pärnu muusikafestival toob suvepealinna üle 200 muusiku

Taas on kohal tippviiuldaja Joshua Bell, Eesti Festivaliorkestri kontsertmeister Florian Donderer, Berliini Filharmoonikute juhtiv metsasarvemängija Stefan Dohr ning muusikud Wayne Marshall ja David Nebel. Lisaks maailma absoluutsesse tippu kuuluva Kuninganna Elizabethi muusikakonkursi III koha laureaat tšellist Marcel Johannes Kits, maineka Carl Nielseni konkursi võitja viiuldaja Hans Christian Aavik, mitmekordselt Grammy-nominatsiooni pälvinud fagotimängija Martin Kuuskmann ja paljud teised.

"Eesti noorte muusikute hiljutised konkursivõidud on olnud festivali eel rõõmustavaks sündmuseks, seda enam, et nüüd on meil nende musitseerimist võimalik jälgida Pärnusse saabuvate välismaiste tippmuusikute kõrval. Järgmised kaks nädalat saavad olema töised, sest lisaks tihedale kontserdiprogrammile oleme paljud tipud kaasanud noorte meistrikursuste läbiviimisse," ütles Pärnu muusikafestivali tegevjuht Kristjan Hallik.

Eesti muusika ja uudisteosed on läbi aastate olnud Pärnu muusikafestivali üheks oluliseks tahuks. Seekord tuleb esiettekandele festivali tellimusel valminud Mari Vihmandi uudisteos – kolmikkontsert kahele flöödile ja fagotile. Traditsiooniliselt antakse festivalil üle Eesti Heliloojate Liidu ja Eesti Autorite Ühingu algatatud Lepo Sumera nimeline heliloomingu preemia.

Festivali kunstilise nõustaja Paavo Järvi sõnul on Pärnu muusikafestival suvepealinnas oodatud sündmus. "Tipud, kes varem siin käinud, avaldavad sageli soovi Pärnusse tagasi tulla. Samuti on meil hea meel, et sel aastal on festivalil tagasi Neeme Järvi, kes viimastel aastatel oli koroona tõttu sunnitud eemale jääma. Kokku annab Pärnu muusikafestivali lavadel kontserte üle 200 muusiku, sealhulgas Järvi Akadeemia noorte dirigeerimise kursuse 20 tulevikulootust, nende hulgas neli tubli noort Eesti dirigenti – Valle-Rasmus Roots, Imre Rohuväli, Nele Erastus ja Kasper Joel Nõgene," lisas Paavo Järvi.

Dirigendina astub Paavo Järvi Pärnus üles neljal õhtul Eesti Festivaliorkestrit juhatades. Festivaliorkester on seekord 85-liikmeline, lisaks kontsertidele valmistutakse ka sügiseseks Lõuna-Korea turneeks ning salvestatakse järgmist plaadimaterjali. Vahetult enne festivali ilmus Eesti Festivaliorkestril kolmas CD koostöös plaadifirmaga Alpha Classics, millel kõlab peamiselt festivali tellimusel valminud eesti helilooming. Plaadil kõlab Ülo Kriguli, Helena Tulve, Tõnu Kõrvitsa, Tauno Aintsi ja Lepo Sumera muusika.

Lisaks moodustub Järvi Akadeemias osalevatest pillimängijatest 75-pealine Järvi Akadeemia Noorte Sümfooniaorkester, mida täies koosseisus näeb laval Järvi Akadeemia lõppkontserdil 20. juulil. Järvi Akadeemia on osa festivali traditsioonist ja missioonist, pakkuda suvel Eestis noortele instrumentalistidele ja dirigentidele intensiivõpet maailma parimate muusikute juhendamisel. Esmakordselt toimub Järvi Akadeemia dirigeerimiskursuste Tallinna osa koostöös vastvalminud Viimsi Artiumiga, mille avamispidustuste kuu on tulemas augustis, aga noored dirigendid ja muusikud üle maailma saavad olla esimesteks, kes vastvalminud kontserdimaja akustikat ja võimalusi kogevad.

Pärnu muusikafestivali kümnepäevases programmis toimub kontserte iga päev. Põnev õhtu on ees ootamas ka Sander Möldri ja Estonian Voicese eksklusiivse Dubai EXPO jaoks koostatud kavaga. Samuti toimub koostöös Arvo Pärdi Keskusega kontsert Arvo Pärdi Keskuses.

Pärnu muusikafestivali kuulamissoovitused

Pärnu muusikafestivalile eelneval päeval, 12. juulil toimub kontsert Arvo Pärdi keskuses. Lisaks annab festival samal õhtul kontserdi Tallinna Jaani kirikus. Esitusele tuleb lisaks Arvo Pärdi loomingule ka maailmaklassika. Solistina esineb Saksa klassikaauhinna Opus Klassik noore interpreedi preemia 2021. aastal pälvinud David Nebel ja Baltic Sea Philharmonic. Kontserti juhatavad noored dirigendid.

Festivali avapäev suvepealinnas on pühendatud maestro Neeme Järvi hiljutisele 85. sünnipäevale. 13. juuli õhtul dirigeerib Neeme Järvi Pärnu muusikafestivali avakontserti. Koos solisti Maarika Järviga flöödil ja Tallinna Kammerorkestriga kõlab Pärnu kontserdimajas Mozarti "Väike öömuusika" ja katkend Glucki ooperist "Orpheus ja Eurydike" ja Dvoraki "Serenaad".

14. juulil on Pärnu kontserdimaja laval Järvi Akadeemia osalejad, õpetajad ja Baltic Sea Philharmonic. Kontserdikavas on Raveli "Le tombeau de Couperin", Stravinski kammerkontsert "Dumbarton Oaks" ja Bartóki "Rumeenia rahvatantsud". Kontserdi esimese poole täidavad Järvi Akadeemia õppejõud, kes esitavad eesti muusikat rahvusvahelise lähenemisega. Kontserdi teises pooles astuvad üles Järvi Akadeemia noored dirigendid.

15. juuli pühendab festival Kristjan Järvi hiljutisele 50. sünnipäeva tähistamisele erilise kontseptsiooniga kontserdiga "Nordic Amazonia". Dirigent omakorda teeb kummarduse mõjukale USA modernismiklassikule Philip Glassile helilooja 85. sünnipäeval. Sel õhtul kõlab Pärnu kontserdimajas Kristjan Järvi ja Philip Glassi helilooming. Musitseerivad Zürichi viiuldaja David Nebel ja Baltic Sea Philharmonic Kristjan Järvi dirigeerimisel.

16. ja 17. juulil kohtuvad publikuga Eesti Festivaliorkester ja dirigent Paavo Järvi. Esimesel õhtul on solistina laval Berliini Filharmoonikute metsasarvemängija, metsasarverühma kontsertmeister Stefan Dohr, teisel õhtul USA tippviiuldaja Joshua Bell. Eesti Festivaliorkestri koosseisus on laval Järvi Akadeemia meistrikursustel osalevad pillimängijad. Kontsertidel kõlab Lutoslawski "Musique funebre", Tšaikovski Sümfoonia nr 5, lisaks on eri õhtutel kavas Straussi Metsasarvekontsert nr 2 ja Bruchi Viiulikontsert nr 1.

18. juulil tuleb Pärnu kontserdimajas esitamisele suurteos Vivaldi "Neli aastaaega", kus solistideks nimekad noored viiulimängijad. "Kevade" solist on Katariina Maria Kits , "Suve" Hans Christian Aavik, "Sügise" Florian Donderer ja "Talve" Robert Traksmann. Lisaks esitab trio Hans Christian Aavik viiulil, Theodor Sink tšellol ja Reinut Tepp klavessiinil barokkhelilooja Biberi "Sonata Representativa". Kontsert toimub koostöös Eesti Pillifondiga ja solistid mängivad neile kasutada antud rariteetsetel pillidel.

19. juulil on Pärnu muusikafestivali kavas kuurordikontsert. Pärnu Ammende villa aias esinevad Sander Mölder ja Estonian Voices sama koosseisuga, millega nauditi publikumenu tänavu Dubai Expol Eestit tutvustaval rahvuspäeval, kus kava tuumpunktiks oli pilguheit eesti rahvamuusika traditsiooni läbi laulu. Vokaalmuusikuid saadab Jonas. F.K. kitarril ja keelpillikvartett FourEst koosseisus Egert Leinsaar ja Marge Uus viiulil, Sandra Klimaite vioolal ja Theodor Sink tšellol.

19. juulil toimub teinegi kontsert – kammergala, mis toob Pärnu kontserdimaja lavale Eesti Festivaliorkestri tähed. Viiuldaja Ben Baker mängib Tubina Sonaati sooloviiulile. Tüüri "Dedication" kõlab fagotimängija Martin Kuuskmanni esituses, teda saadab klaveril Kärt Ruubel. Enescu Viiulisonaati esitab Hans Christian Aavik koos Karolina Žukovaga klaveril. Dvoráki Keelpillitriot esitavad Eugenia Karni, Emma Yoon ja Gilad Karni, ning Ljatošõnskõi Keelpillikvartetti nr 4 Artur Podlesniy, Grace Kyung Eun Lee, Mari Adachi ja Benjamin Nyffenegger. Tšaikovski Serenaadi keelpillidele mängivad neljal tšellol Benjamin Nyffenegger, Thomas Ruge, Theodor Sink ja Marcel Johannes Kits.

20. juuli kontserdil kõlab Mari Vihmandi uudisteose "Kolmikkontsert kahele flöödile ja fagotile" esiettekanne. Solistidena astuvad üles Maarika Järvi ja Monika Mattiesen flöötidel, Martin Kuuskmann fagotil, nendega koos on laval Järvi Akadeemia Noorte Sümfooniaorkester. Lisaks on kontserdikavas Haydni Sümfoonia nr 95, Tubina "Pidulik prelüüd" ja Schumanni Sümfoonia nr 4.

21. ja 22. juulil toimuvad Pärnu muusikafestivali lõppkontserdid dirigent Paavo Järvi juhatusel. Esimesel õhtul on solistidena laval Triin Ruubel viiulil ja Marcel Johannes Kits tšellol ning teisel õhtul USA pianist Wayne Marshall. Kontserdil on kavas Bacewiczi Kontsert keelpilliorkestrile ning Sibeliuse Süit "Lemminkäinen". Lisaks tuleb eri õhtutel esitamisele Brahmsi topeltkontsert viiulile ja tšellole ning Gershwini Klaverikontsert.

Festivali põhiprogrammile lisaks korraldab Pärnu muusikafestival tasuta kontserte linnaruumis. 13. juulil kell 12 mängib Ammende villa aias Tallinna Politseiorkestri bigbänd dirigent Siim Aimla juhatusel ning 17. juulil kell 13 Rannapargis Pärnu Linnaorkester Kaspar Männi dirigeerimisel.