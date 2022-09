Veneetsia biennaalil toimub Helena Tulve uue teose maailma esiettekanne

Veneetsia biennaali tellimusel ja Ernst von Siemensi Muusikafondi toel valminud 50-minutiline teos põhineb kahel kristlikul allikal: Santa Maria della Fava raamatukogust leitud liturgilise draama käsikirjadel ning Berliini koodeksis (Papyrus Berolinensis) sisalduva Maarja evangeeliumi katkenditel.

Helena Tulve teose esitavad vokaalansambel Vox Clamantis (dirigent Jaan-Eik Tulve), Püha Markuse kiriku ansambel Cappella Marciana (dirigent Marco Gemmani), Benedetto Marcello nimelise Veneetsia konservatooriumi barokkansambel, Anna-Liisa Eller (kannel) ning Marco Ambrosini ja Angela Ambrosini (nyckelharpa). Etenduse lavastaja on Marius Peterson.

Etendusele järgneval päeval arutletakse teose üle Palazzo Giustinian Lolinis toimuval ümarlaual, kus lisaks heliloojale osalevad Udine ülikooli dotsent Roberto Calabretto, dirigent Francesco Erle ja muusikateadlane Antonio Lovato.

Veneetsia biennaali 66. rahvusvaheline nüüdismuusika festival "Out of Stage" kestab 14. kuni 25. septembrini ning keskendub eskperimentaalse muusikateatri uutele vormidele. Festivali tellimusel lõid värsked lavateosed Simon Steen-Andersen, Helena Tulve, Michel van der Aa, Paolo Buonvino ja Annelies Van Parys. Veneetsia muusikabiennaali kunstiline juht on Lucia Ronchetti.