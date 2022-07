Eesti Festivaliorkestri uuel plaadil kõlavad Kõrvits, Krigul, Tulve, Aints ja Sumera

Uuel plaadil kõlab Eesti Festivaliorkestri esituses kuus teost viielt eesti heliloojalt. Dirigent Paavo Järvi sõnul näitab plaat kui rikas ja mitmekihiline on Eestis loodud muusika.

Eesti muusika ja muusikute tutvustamine on Järvi jaoks olulisel kohal nii kodu- kui ka välismaal. Koos Eesti Festivaliorkestriga esitab ta kontsertidel regulaarselt eesti heliloojate uusi ja viimaste aastate loomingut. Neist uuele plaadile on salvestatud Tõnu Kõrvitsa "Kuuvalgusele" (2020), Ülo Kriguli "Chordae" (2013) ja "The Bow" (2021), Helena Tulve "L'ombre derrière toi" (2011), Tauno Aintsi Avamäng "Eesti" (2014) ja Lepo Sumera "Olümpiamuusika I" (1980).

Paavo Järvi ja Eesti Festivaliorkestri debüütplaat ilmus 2018. aastal ning seal kõlas Dimitri Šostakovitši looming.