Veneetsia biennaalil kõlas Helena Tulve uudisteos "Visiones"

Teose tellis Tulvelt Veneetsia muusikabiennaal Püha Markuse katedraali jaoks. 50-minutiline teos põhineb kahel kristlikul allikal: Santa Maria della Fava raamatukogust leitud liturgilise draama käsikirjadel ning Berliini koodeksis (Papyrus Berolinensis) sisalduva Maarja evangeeliumi katkenditel.

"See teos on kirjutatud silmas pidades Püha Markuse Basiilikat, selle ruumi ikonograafiat ja akustikat ning esitajad on kogu selle basiilika ulatuses liali asetatud. See on tõesti mõjutatud sellest, et see on selle koha jaoks kirjutatud," sõnas helilooja Helena Tulve.

Vox Clamantise kunstiline juht Jaan-Eik Tulve märkis, et Veneetsiat tuntakse eelkõige tänu San Marcole ja San Marco basiilikale. "Selle aasta jooksul, mis me oleme siin ette valmistanud, on välja tulnud, et tegelikult on see basiilika niivõrd õrn ja see kõik nõuab meilt tohutut kontsentratsiooni, et igasugune väike žest ning liikumine oleks tohutu tähendusega," kirjeldas ta.

Helena Tulve teost esitasid vokaalansambel Vox Clamantis (dirigent Jaan-Eik Tulve), Püha Markuse kiriku ansambel Cappella Marciana (dirigent Marco Gemmani), Benedetto Marcello nimelise Veneetsia konservatooriumi barokkansambel, Anna-Liisa Eller (kannel) ning Marco Ambrosini ja Angela Ambrosini (nyckelharpa). Etenduse lavastaja on Marius Peterson.