Pärnu kontserdimajas tuleb esitlusele Vivaldi suurteos "Neli aastaaega"

Pärnu muusikafestival, mis on üks tuntumaid rahvusvahelisi klassikalise muusika festivale Eestis, toob sel aastal koos hinnaliste meistripillidel mängivate Eesti solistidega lavale Vivaldi suurteose "Neli aastaaega", kus iga osa mängib erinev solist. Lisaks astub kontserdil üles trio Hans Christian Aavik, Theodor Sink ja Reinut Tepp.

Kontsert toimub koostöös Eesti Pillifondiga, mis on andnud noortele virtuoosidele kasutamiseks hinnalised meistripillid. Sellega panustab Pillifond muusikute karjääri ja Eesti keelpillimängukultuuri arengusse.

"Kevadet" mängib Katariina Maria Kits viiulil, mille on valmistanud itaalia meister Henricus Catenari 1670. aastal. Catenari oli Torino viiulimeistrite koolkonnale alusepanija, tema valmistatud pill on kaunikõlaline, itaaliapärase tämbriga, kandva alumise ja särava ülemise registriga. Lisaks on noore virtuoosi, mitmete rahvusvaheliste konkursside võitja, Katariina Maria Kitse kasutuses poogen, mille ca 1940. aastal valmistas prantsuse meister Henri Louis Gillet.

"Suve" mängib Hans Christian Aavik itaalia meistri Giovanni Paolo Maggini ca 1610. aastal valmistatud viiulil ning prantsuse meistri Victor Fétique poognal aastast ca 1930. Perekond Sapožnini lahkel loal Eesti Pillifondi käsutusse antud viiul on eesti artisti Vladimir "Boba" Sapožninit (1906–1996) teeninud tema pika karjääri jooksul. Pill on ühtlaselt kandva kõlaga ning meeldejäävalt tumeda kõlavärvinguga alumise registriga.

"Viiul tema käes laulab, nutab, tantsib, hullab, möllab, nukrutseb, paitab ja hoolib. Aaviku pillimängus paistab silma vaimne ja füüsiline terviklikkus", kirjutas kultuuriajakiri Sirp paar aastat tagasi Hans Christian Aaviku mängu kohta.

"Sügist" mängib Pärnu muusikafestivali korduvkülaline, Eesti Festivaliorkestri kontsertmeister, saksa viiulivirtuoos Florian Donderer. Vastukaaluks Eesti solistidele mängib Donderer oma osa laval kaasaegsel meistripillil – Peter Greineri 2003. aastal valmistatud viiulil ning poognal, mille on teinud Nico Plogi Antwerpenist. Florian Donderer on ka Signum-kvarteti esimene viiul – see on üks tänapäeva muusikamaailma seikluslikumaid ja väljapaistvamaid keelpillikvartette. Lisaks on ta kauaaegne Deutsche Kammerphilharmonie Bremeni kontsertmeister ning sage külaline festivalidel nagu Bergeni pidunädalad, Bonni Beethoveni festival, Berliini pidunädalad ning samuti on ta Saksamaa ühe tuntuma muusikafestivali "Spannungen" liige.

"Talve" mängib Robert Traksmann Itaalias Napolis tegutsenud viiulimeistri Joseph Gagliano ca 1775.-1780. aastatel valminud viiulil ja poognal, mille tegi meister Joseph Arthur Vigneron 1890. aastal. Tema viiul on kuulsa Gaglianode perekonna esindaja suurepärase töö näide, valmistatud omapärase puujoonisega materjalist. Viiul on erksa ja särava, ülemheliderikka kõlaga. Robert Traksmann on teinud koostööd paljude orkestritega, kuid tema kirg on kammermuusika – see väljendub selgeimalt pikaajalises töös ansamblis Trio ´95, lisaks tegutseb ta alates 2021. aastast keelpillikvartetis M4GET ning aastast 2022 on Robert Traksmann Tallinna Kammerorkestri liige.

Lisaks Vivaldi aastaaegadele esitavad sel kontserdil Hans Christian Aavik viiulil, Theodor Sink tšellol ja Reinut Tepp klavessiinil barokkhelilooja Biberi teose "Sonata Representativa". Reinut Tepp on Eesti üks kõige tuntumaid klavessiinimängijaid, teda näeb kontserdilavadel musitseerimas koos erinevate kollektiividega. Trio kolmas liige Theodor Sink on mitmekülgne interpreet, kes nii solisti kui ka orkestrandina on pälvinud tähelepanu ja tunnustust. Ka Theodor Sink mängib haruldasel Eesti Pillifondi pillil – tšellol, mille 1842. aastal valmistas meister Auguste Sébastien Bernardel (Pére), ning mille on Eesti Pillifondi käsutusse andnud Aare Kaarma. Theodor Sink mängib poognal, mille valmistas meister Francois Nicolas Voirini ca 1880. aastal.

Pärnu muusikafestival toimub 13.-22. juulil.