Kastellaanimaja galeriis avatakse Aivar Juhansoni näitus "18+"

Juhanson on olnud pikaaegne Eesti Ekspressi graafiliste portreede joonistaja ning väljaandes on ilmunud enam kui 2000 tema loodud portreed. Näitusel on üleval Aivar Juhansoni maalid, joonistused ja voolimised.

Aivar Juhanson lõpetas Eesti Kunstiakadeemia graafikaosakonna 1992. aastal. 2014. aastal tunnustati teda maailma ühel mainekamal illustratsioonikonkursil World Press Cartoon. 2021. aastal pälvis Juhanson Valgetähe V klassi teenetemärgi.

Näitus "18+" jääb avatuks 27. augustini.