Teenetemärgi saaja Aivar Juhanson: karikatuuride tegemine on vastutusrikas ülesanne

"Mõnega olen väga rahul, aga enamusega ma tegelikult esimese raksuga rahul ei ole," kommenteeris Juhanson enda töid, lisades, et kelleltki teiselt ta oma tööde osas noomitusi või kaebusi saanud ei ole.

Karikatuuri joonistamise puhul on Juhansoni sõnul oluline omada taustateadmisi, sest tegemist on vastutusrikka ülesandega.

"Kunagi lõplikku tõde ei ole ju üheski asjas. Ma proovin jääda suhteliselt neutraalseks ja kui ma ei ole kindel mingis sigaduses või hea tegemises, siis ma parema meelega ikkagi jätan sellise tagavara väljapääsu, et inimesed saavad mõelda nii- ja naapidi," rääkis Juhanson.

Portreede joonistamine on talle meeldinud juba lapsepõlvest saati – ka Juhansoni esimesed joonistused olid portreed.

"Minu esimese joonistus oli hobusepea, hobuse portree. Imelik ongi, et see on mul meeles millegipärast. Emaga laua taga tegime, mingi laualamp põles ja ema näitas, mismoodi hobusel kael läheb või mismoodi need kõrvad on. See on mul meeles. Teine pilt oli lasteaias piirivalvuri portree – roheline pliiats, punane nägu, nagu lasteaiajoonistustel ikka ja minu meelest oli viisnurk ka otsaees," meenutas Juhanson.

