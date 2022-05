Galerii. Anu Muiste "Tundlik rändaja" rändab läbi teoreetiliste ja isiklike kogemuste

Kadrioru pargi kõrval asuvas Eduard Vilde muuseumi Kastellaanimaja galeriis on avatud Anu Muiste kuues isikunäitus "Tundlik rändaja", mille teosed rändavad tundlikkuse radadel läbi erinevate teoreetiliste ja isiklike kogemuste.

Teosed on valminud vahemikus 2021–2022 ja peamiselt on autor kasutanud õlivärve. Esimest korda näeb tema isikunäitusel skulptuuri. Näitusel on väljas seinaskulptuuridest koosnev teos nimega "Liblikad".

Näitust on võimalik külastada kuni 22. juunini. Kastellaanimaja galerii on avatud Eduard Vilde muuseumi lahtiolekuaegadel, teisipäevast laupäevani kell 11.00 kuni 17.00, kolmapäeviti 11.00 kuni 18.00.