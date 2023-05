Telliskivi loomelinnakus avati helikunsti näitus "Sõna saab heli"

Näitusesaalis on üleval seitsme Eesti helikunstniku erinäolised installatsioonid, mis kuraator Aivar Tõnso sõnul moodustavadki ruumis tervikliku heliteose.

"Heli ei pruugigi olla see, mida sa kuulad, vaid ka mõtlemine helist – näiteks Taavi Suisalu teos tegeleb heliootusega ja Sten Saaritsa töö püüab suhestuda tekstimaailma ja heliga ehk kuidas mingi teatud kõlaga sõna mingeid helilisi assotsiatsioone see tekitab," selgitas Tõnso.

Eraldi ruumis on võimalik kogeda Saksa kunstnikeduo installatsiooni, kus on käima pandud radioaktiivne lagunemisprotsess. Kunstnike arvutuste kohaselt võtab skulptuuri lagunemine aega täpselt 20 402 aastat.

"Väga huvitav on hakata mõtlema, mida tähendab tuhat aastat ja siis mõelda, kui pikk aeg on 20 000 aastat. Näiteks lingvistid ennustavad, et 16 000 aasta pärast ei mõista inimesed enam ühtegi keelt, mida maailmas täna räägitakse," sõnas kunstnik Paul Hauptmeier. "Kõik sellised ajaraamid on meie jaoks väga huvitavad ja sellest me selle installatsiooniga rääkida tahamegi," selgitas ta.

"Et olla kindel, et vähemalt idee sellest installatsioonist kestaks 20 000 aastat,

lõime helikokkuvõtte, kus kirjeldame installatsioonis kasutatud materjale ja tööstruktuuri. Kokkuvõtte graveerisime klaasitükile, et ka tulevased põlvkonnad selle töö kontseptsiooni mõistaksid," lisas Martin Recker.

Näitus jääb Telliskivi loomelinnaku Rohelises saalis avatuks 30. juulini.