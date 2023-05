Galerii: Marita Liivak avas uue näituse "Alguste ja lõppude Lasnamäe"

Näitusel võib leida Liivakule omamoodi oluliseks saanud maale Lasnamäe vaadetest ning ta loodab, et see pakub vaatajale pisut huumorit, palju silmailu ja südamlikke tundeid.

"Jalutasin ühel hilissuvisel päeval mööda Lasnamäge, kui mu süda läks nostalgiast soojaks ja ma hakkasin lapsepõlve kergust meenutama. Mõne jaoks on Lasnamäe hirmus koht, kus küsitakse sigaretti ja antakse peksa, aga minu jaoks on see koht, kus asub mu kool, elasid mu parimad sõbrad, kogesin esimest armastust ja mu vanavanemad elavad siiani," rääkis kunstnik.

"Kuid Lasnamäe tuntus on osaliselt tõsi, nii et näitus sündis ideest kõrvutada värvikad lapsepõlvemälestused ümbritseva reaalsusega. Lasnamäe jääb mulle alatiseks koduks, kuid olen näinud rohkem kui ühte verelompi ja teinud mitmeid sprindirekordeid nurga taga varitsevate ootamatute üllatuste eest," nentis ta.

Näitus "Alguste ja lõppude Lasnamäe" on Viru tänaval asuvas galeriis avatud 24. juunini.