Galerii: Telliskivi loomelinnakus avati kaks mahukat helikunsti näitust

Rohelises saalis avatud näitus "Sõna saab heli" toob ühte galeriisse seitse Eesti helikunstnikku. Näitusel osalevad kunstnikud Erik Alalooga, Katrin Enni, Liisa Hirsch, Raul Keller, Mari-Liis Rebane, Sten Saarits ja Taavi Suisalu. Näituse kuraator on "Üle heli" korraldaja Aivar Tõnso.

"Nähes kuivõrd eriilmeliste ja huvitavate, samas sügavuti minevate lähenemisteni on siinsed kunstnikud oma heliga töötamise praktikas jõudnud, võib kindlalt öelda, et hetkel läheb helikunstil Eestis paremini kui eales varem ja see olukord väärib tutvustamist laiemale ringile," sõnas kuraator Aivar Tõnso.

Teine helikunsti näitus on koha sisse seadnud seni külastajatele suletud olnud endise tööstushoone ehk B-hoone koridoris. Saksa kunstnike duo Martin Recker ja Paul Hauptmeier on koridori loonud 60-meetri pikkune helikunsti installatsioon "Aja rajad". Kuue meetri kõrguselt metallplaatidele tilkuv vesi koos metalsete elementidega tekitab ruumi sürrealistliku helimaastiku. Hauptmeier võitis näituse korraldajate tähelepanu 2022. aastal Veneetsia biennaalil, kus ta osales kohaspetsiifilise teosega "Diaphanous Sound".

"Näitused on heaks sissejuhatuseks heli ning helikunstiga seotud teemadesse, mida kuu aega hiljem toimuval festivalil näiteks töötubade, vestlusringide või helide skautimise kaudu edasi saab harutada," lisas Telliskivi Loomelinnaku sisujuht ja kunstifestivali "Ma ei saa aru" peakorraldaja Bianka Soe.

Näitused on külastajale avatud alates 11. maist kuni 30. juulini 2023 K–L kell 12–19 ja P kell 12–17. Näitus "Sõna saab heli" avatakse Loomelinnaku Rohelises saalis, mille sissepääs asub Juhan Kuusi dokfoto keskuse kõrval. Installatsioon "Aja rajad" on avatud linnaku B-hoone koridoris, millel on Lift99 kontoriga sama sissepääs.

Näitused avatakse Telliskivi Loomelinnaku korraldatava kunstifestivali "Ma ei saa aru" raames, mis toimub 9. ja 10. juunil ning võtab sel aastal fookusesse helikunsti.