Pildid: Kärdla kultuurikeskuses avanes Jane Tiidelepa isikunäitus

Kärdla kultuurikeskuses avati laupäeval, 24. augustil Jane Tiidelepa isikunäitus "Kuldkeeled on tõmmatud üle vee". Näituse pealkiri on esimene rida Ernst Enno luuletusest "Hõõgamine" ja räägib tänulikkusest nendele, kes enne meid käinud on.