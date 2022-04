Pärnu Uue Kunsti Muuseum maalikunstnike liidu aastanäituse

Näitusega seostub kaks ümmargust tähtpäeva. Nimelt möödub tänavu 30 aastat Eesti maalikunstnike liidu asutamisest ja see on kümnes kord, kui liit Pärnu Uue Kunsti Muuseumis oma aastanäituse välja paneb.

Liitu kuulub 180 kunstnikku, oma töödega on näitusel esindatud 70. Päris palju on neid, kes on toonud näitusele oma tänavu valminud töö. Näituse kuraator Jaan Elken ütles, et kunstnikud ju maalivad pidevalt -- nii siis, kui näitus on tulekul, aga ka siis, kui ühtki väljapanekut või tellimust silmapiiril ei paista.

"Sellest tulenes ka näituse deviis -- "Armastuse lugu". See ei tähendanud seda, et me peaks kujutama paarisuhet -- paljud on seda teinud --, aga põhiliselt oli see ikka kirest ainese vastu, kirest maalimateeria vastu," selgitas näituse kuraator Jaan Elken. "Et kui sa oled valinud selle raske, magusvalusa kunstnikutee, siis sa teed seda."

Esimene aastanäitus tehti Pärnus asjaolude sunnil ja ehk oleks olnud võimalik ka seda kurssi muuta, aga kui sind kusagil tahetakse, kus on tore publik ja selline tiim, siis polnud see vajalik, selgitas ta.

"Paljud tulevad ju Tallinnast, avamise publik on mujalt. Nii et miks mitte tegelikult. See on Pärnu kunstielu lisaboonus, ja Tartu ja Tallinna kunstnikud tulevad siia meelsasti," lisas Elken.

Näitus on avatud 29. maini.