Galerii: Vabaduse galeriis avanes Anne Parmasto isikunäitus

Peamiselt abstraktset tahvelmaali viljelev Parmasto toob Vabaduse galeriisse ekspressiivse ja värviküllase valiku maale, mille üks keskne ja korduv motiiv on kasvu ja õitsemise poole püüdlev taimede rohelus. Enda kõige uuemat loomingut esitleva näituse saateks kirjeldab kunstnik maalimist kui teekonda horisondi suunas – iga samm selle poole viib seda sama palju kaugemale.

Anne Parmasto (s. 1952) on Eesti Kunstnike Liidu, Eesti Maalikunstnike Liidu, Tartu Kunstnike Liidu ja Austria päritolu kunstnike grupi Rabnitztaler liige. Ta on lõpetanud Eesti Riikliku Kunstiinstituudi (ERKI) 1981. aastal teatridekoraatorina.

Peale ERKI lõpetamist töötas Parmasto kunstnikuna Tallinna Kaubamajas ja vabakutselise kunstnikuna. Näitusetegevuses on ta aktiivne alates 1983. aastast on – toimunud on üle 40 isiknäituse ja mitusada osalemist grupi- ja ülevaatenäitusel, sealhulgas Eestis, Austrias, Belgias, Itaalias, Lõuna-Koreas, Luksemburgis, Prantsusmaal, Rootsis, Saksamaal, Soomes, Türgis, Venemaal, Valgevenes, Ameerika Ühendriikides. 2019. aastast on Parmasto Tartu Ülikooli emeriitdotsent, ta on olnud ka maalikunsti ja kompositsiooni õppejõud aastatel 1998–2019 Tartu Ülikoolis ja 1981–1994 Tallinna Ülikoolis. Teda on tunnustatud Tartu Ülikooli aumärgi, Ado Vabbe preemia ning Konrad Mäe medali ja preemiaga.

Näitus jääb Vabaduse galeriis avatuks kuni 17. juulini.