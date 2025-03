QBA: olen loobunud lineaarsusest

Kunstiga on Kaares tegutsenud lapsest saati, esimeses klassis pandi ta kohe kunsti klassi, ka keskkoolis käis ta kunstikallakuga klassis. Eesti Kunstiakadeemiast on Kaaresel hoopis lavakunstniku diplom, kuid teatriga pole ta kunagi tegelenud, vaid hakkas hoopis maalima.

Peale kunstiakadeemia lõpetamist ei võtnud Kaares siiski koguni viis aastat pintslit kätte. "See oli aeg, mil ma puhtalt ainult mängisin muusikat, olin DJ ja nüüd peale seda olen viimasel ajal hakanud maalima. See balanss muusika ja kunsti vahel on jõudnud sinnamaani, et pigem ma defineerin end kui kunstnikku," sõnas Kaares. "Muusika on mu pelgupaik, aga kunst on see, millega tegelen viimasel ajal," lisas ta.

Kaares nimetab end mittelineaarseks kunstnikuks. "Ma olen loobunud punktist A punkti B minemast, sest ma kunagi ei jõua sinna. Protsessi käigus juhtub nii palju, et see, mida ma ette kujutasin, et ma hakkan tegema, seda reeglina ei tule, vaid tuleb hoopis midagi muud," sõnas ta.

Kunst on Kaares hinnangul tänasel päeval muutnud väga projektipõhiseks. "Ma võib-olla natuke isegi mässan selle projekti vajaduse üle, ma lihtsalt lasen end vabaks ja teen. Minu põhiline eesmärk on lõpptulemuse ilu ülistav saavutus. Projekt on tänapäeval muutunud olulisemaks kui kunst ise," sõnas kunstnik.

Uuesti maalima asus Kaares osalt tänu Jackson Pollockist tehtud filmile. "Pollocki värviviskamise tehnika, see mäss, ta elas ennast välja ja mina hakkasin ka ennast välja elama. Mulle meeldib teatud kaos, viimasel ajal ma kõrvutan seda kaost ilu ja terviklikuga, nad peavad nagu tasakaalustama, see on väga oluline."

Kunstnikunime QBA lugu saab alguse 90ndates keskpaigal ilmunud muusikajakirjast "Kuum". "Just oli värskelt tulnud internet meie teadvusesse ja seal oli üks lehekülg smile'ide kohta, mida saab internetivestlustes kasutada, QBA on väljend, kui sa tahad kedagi pikalt saata. Eks ta selline graffitiajastu nimi, mis mulle külge jäi ja millest ma ühtpidi ei taha lahti lasta, teistpidi on keeruline ka, sest kõik teavad, et ma olen QBA. Teoste alla ma ei oska kirjutada Martin Kaares, QBA kombinatsioon on graafiline osa minust teosest, ma maalin nime sinna sisse."

Märtsi lõpuni on Koidu galeriis avatud QBA maalinäitus "O", mis pühendatud naistele ja naisenergiale.