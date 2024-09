Berliini kunstimessil esitleti ka eesti kunstnike töid

Pühapäeval lõppes Berliinis Tempelhofi lennujaama angaarides toimunud kunstimess Positions, mis on osa Berliini kunstinädalast. Messil osales kokku 111 galeriid 24 eri riigist. Eestit esindas Berliinis Tartu galerii Art & Tonic Rauno Thomas Mossi, Alo Valge, Rei Balticu ja Robin Nõgisto töödega.

Messi põhirõhk on tutvustada uusi kunstnikke ja kunstituru hetketrende. Berliini kunstimessi külastab igal aastal mitukümmend tuhat külastajat – ennekõike kollektsionäärid, galeristid ja kuraatorid, aga ka niisama kunstihuvilised.

Eestist oli Berliinis kohal Tartus asuv kaasaegse kunsti galerii Art & Tonic, kes esitles messil Rauno Thomas Mossi, Alo Valge, Rei Balticu ja Robin Nõgisto töid.

"Nad annavad kokku väga julge ja noorusliku kunstikombinatsiooni. Kuigi Saksamaa ei ole kunagi olnud kunstiväljal tipptegija, siis tegelikult tehti kunstimesse 60ndatel esimest korda just Kölnis ja tänaseks on see formaat läinud väga tihkeks ja suureks," kommenteeris galerist Reigo Kuivjõgi.