Galerii: Pariisis avanes Robin Nõgisto isikunäitus

Nõgisto näituse näol on tegemist erilise sündmusega kunstniku karjääris, kellele on see esmakordne esitlus Pariisis. Prantsusmaa pealinna galeriides näeb Eesti kunsti harva ja veelgi vähem tuleb ette Eesti noorte kunstnike isikunäitusi. Käesolev üritus on ainulaadne ka koostöö poolest eragalerii ja riigiasutuse vahel. Nomaadgalerie näitusega samal ajal toimub Pariisi Eesti saatkonnas Nõgisto tööde väljapanek "Implosion of the Universe", kus saab näha kolme varasemat maali ja hiljutisi skulptuure.

1992. aastal sündinud Robin Nõgisto on pärast Eesti Kunstiakadeemia maaliosakonna bakalureusekraadi omandamist 2017. aastal enda loomingut kohalikul kunstimaastikul esitlenud mitmetel grupinäitustel. Tema isikunäitused on toimunud 2016. aastal Hobusepea galeriis, 2019. aastal ja 2024. aastal galeriis Art&Tonic ning 2021. aastal Tallinna Kunstihoones. Välisriikidest on Nõgisto esinenud Miami Scope Art Basel kunstinädalal, kus tema värviküllaseid ja detailirohkeid maale esitles Reigo Kuivjõgi.

Prantsuse kunstikriitik Thibault Bissirier kirjeldab näitust "Portable Mystic Windows" järgnevalt: "Kogu Nõgisto loomingut läbib isemoodi energia. Tema maalid ülistavad teatavat eluhimu, sõnakuulmatuse soovi ja ultratarbimise kriitikat. Nendes avaldub ekraanideühiskonna ja eksitavate religiooniviiside, vägivalla ja masside lollitamise ühiskonna hukkamõist. Nõgistol on võime luua omaette somnambuulne maailm, täis nii ulmasid kui luupainajaid, mis ei lase meid kunagi oma konksust lahti."

Üritus sündis koostöös Art&Tonic galerii, Eesti Kultuuriministeeriumi ja Eesti saatkonnaga Pariisis. Olümpiamängudega kaasuva ajastuse foonil sai näitus ka "Olympiade Culturelle" märgise, mis koondab enda alla kõik "Paris 2024" kultuuriüritused.

Näitus Pariisi kesklinnas asuvas Nomaadgalerie's jääb avatuks 21. augustini 2024.