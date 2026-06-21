Pildid: Art & Tonic galeriis tähistab uue näitusega Peeter Alliku 60. sünniaastapäeva

Art & Tonic galerii avas 20. juunil näitusmüügi "Ma nägin seda. Peeter Allik 60", mis on pühendatud 2019. aastal meie seast lahkunud Peeter Allikule, kes oleks 28. juunil saanud 60-aastaseks.

Näitusmüük koondab erakogudest ulatusliku valiku Alliku kuulsatest maalidest ja linoollõigetest. Alliku looming on tuntud terava sotsiaalse huumori, absurdimaiguliste kujundite ning tehnilise meisterlikkuse poolest. Tema maalid ning linoollõiked kombineerivad musta huumorit, sotsiaalset kriitikat ja sürrealistlikke elemente.

Allik alustas näitustel esinemist 1980. aastate lõpus sürrealistlike õlimaalidega. 1990. aastatel kujunes temasttegija, kelle loomingut on seostatud nii neopopi lainega kümnendi alguses kui ka sürrealismi teise tulemisega kümnendi teisel poolel.

Viljaka kunstnikuna võttis Allik osa enam kui 300 näitusest nii Eestis kui ka välismaal. Auhindu jagus hulgaliselt: tema tunnustuste hulka kuuluvad Ado Vabbe stipendium, Konrad Mägi preemia, Kristjan Raua preemia ning rahvusvahelised kõrged tunnustused.

Näitus "Ma nägin seda. Peeter Allik 60" jääb Art & Tonic galeriis avatuks kuni 12. augustini.