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Galerii: Hanno Soansi 30 aasta jooksul avaldatud kunstikriitika ilmus raamatuna

Kunst
Hanno Soansi 30 aasta jooksul avaldatud kunstikriitika ilmus raamatuna
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29 pilti
Kunst

Eesti Kunstiakadeemia avaldas kunstikriitiku ja EKA pikaaegse õppejõu Hanno Soansi raamatu "Egotripp kellegi teisena. Sisselõikeid kaasaegsesse kunsti aastatest 1994–2024", mis koondab valiku Soansi 30 aasta jooksul avaldatud kriitikas.

"Egotripp kellegi teisena. Sisselõikeid kaasaegsesse kunsti aastatest 1994–2024" valmis Anders Härmi kontseptsiooni ja tekstivaliku põhjal, toimetas Neeme Lopp, keelt toimetas Hille Saluäär, kujundas Martin Pedanik. Raamatu esitlus toimus 17. juunil Eesti Kunstiakadeemia suures auditooriumis, vestlesid Anders Härm, Johanna Jolen Kuzmenko, Aleksander Metsamärt ja Hanno Soans, performatiivse sekkumisega osales Henri Hütt. 

 Soansi ligi 250 ilmunud arvustusest ja muust tekstist on raamatusse valitud 69. Raamatus esindatud autorid on Adamson-Eric, Peeter Allik, Sophie Calle, Taavi Eelmaa, Eero Epner, Marten Esko, Merike Estna, Gints Gabrāns, Peter Greenaway, Jorma Hautala, Mihkel Ilus, Johnson ja Johnson, Mart Kangro, Edith Karlson, Flo Kasearu, Jaak Kilmi, Kiwa, Nikolai Kummits, Kaarel Kurismaa, Neeme Külm, August Künnapu, Marco Laimre, Jimmy Limit, Peeter Linnap, Andres Lõo, Johanes Luik, Urmas Lüüs, Gordon Matta-Clark, Paul McCarthy, Tanja Muravskaja, Marko Mäetamm, Teemu Mäki, Kristina Norman, Rein Pakk, Raymond Pettibon, kunstnikekollektiiv Primitive ja art bureau Open, Laura Pählapuu, Marko Raat, Mark Raidpere, Urmo Raus, Bita Razavi, Inta Ruka, Tõnis Saadoja, Tarmo Salin, Jaanus Samma, Rainer Sarnet, Ene-Liis Semper, Andres Serrano, Jevgeni Zolotko, Andres Tali, Taavi Talve, Triin Tamm, Jaan Toomik, Anna-Stina Treumund, Juhan Ulfsak, Anu Vahtra, Valie EXPORT Society, Tarvo Varres, Sigrid Viir ja Visible Solutions.

"Kui peaks lõpuks kirjutama midagi kokkuvõtlikku oma valitud žanri kohta, siis tuleb tõdeda, et olen kunstikriitikat alati pidanud iselaadseks tarbekunstivormiks, mis vohab paralleelselt suhtlusahelaga autor-teos-publik ning mille põhiliseks aineseks on empaatia," kirjutab Soans raamatu saatetekstis.

Hanno Soans on kunstiteadlane, kunstikriitik, õppejõud, kuraator ja kunstnik. Ta on omandanud magistrikraadi Eesti Kunstiakadeemias kunstiteaduse erialal (1998). Soans on töötanud kultuuriajakirajanduses (Kultuurileht, Kultuurimaa, Võitlev Sõna), kaasaegse kunsti kuraatorina Eesti Kunstimuuseumis (Rotermanni Soolalaos ja Kumus). Ta oli 2005. aastal Veneetsia biennaalil Eestit esindanud Mark Raidpere näituse "Isolaator" kuraator ning Kumu avanäituse "Skaalanihe" kaaskuraator koos Mika Hannula ja Villu Jaanisooga.

Soans on pälvinud Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühingu aastapreemia viimaste aastate kunstitekstide ja kunstikriitika eest (2023), Eesti Kultuurkapitali kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali aastapreemia kuraatoritöö eest (1998) ja Kultuurilehe (nüüd Sirp) artiklipreemia (1995). Ta oli üks kunstnikupalga saajaid aastatel 2022‒2024.

Kunstnikuna on Soans tegelenud valdavalt performance'i ja installatiivse kunstiga, alates 2016. aastast ka maaliga. Tema teosed on Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumi ja Portugali Museo Caldas da Rainha kogudes ning erakogudes.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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