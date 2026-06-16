X!

Hanno Soans: kunstikriitiku lugemispagas ei peaks piirduma ainult teooriaraamatutega

Kunst
Foto: Ken Mürk/ERR
Kunst

Kunstikriitik ja EKA pikaaegne õppejõud Hanno Soans koondas enda viimase 30 aasta tekstid teosesse "Egotripp kellegi teisena. Sisselõikeid kaasaegsesse kunsti aastatest 1994-2024". Klassikaraadio saates "Kunstiministeerium" ütles ta, et arengud kirjutajana tulevad ootamatute hüpetena

Hanno Soans selgitas, et lootis tegelikult pikka aega planeeritud kogumiku avaldada oma 50. sünnipäeva aegu, mis oli juba poolteist aastat tagasi. "See protsess on olnud pikk ja alguses, kui oma produktsiooni kokku kraapisin, siis valikus oli üle 250 artikli," ütles ta ja lisas, et valis neist välja 69 tükki. "Tulin ise selle pealkirja peale ka, kuna see kirjeldas kunstikriitika empaatilist ja kaasaloovat suhtumist, aga tegelikult aitas valiku tegemisel hea sõber Anders Härm."

"Ma üritan teha ammendava või mind tõmbava kirjelduse, kui ma saan kunstiteose tekstis elama panna, siis tulevad ka teised plokid," kinnitas ta ja lisas, et kunstikriitika ülesanne on ka teppida kunstiline tekst kokku laiemate ning võimsamate teooriamõttekäikudega. "Aga kunstikriitiku lugemispagas ei peaks piirduma teooriaraamatute, vaid väga oluline selleks, et suudaksid kunstiteose tekstis elama panna, on ka pidev ilukirjanduse lugemine."

Arengud kirjutajana tulevad tema sõnul ootamatute hüpetena. "Mõnes mõttes pakub seda ikkagi kunst ja kunstikriitik peab jooksvast kunstipraktikast korjama üles need niidid, millest laiemat vestlusmaterjali tootma hakata," tõdes Soans ja lisas, et teda on alati huvitanud kunsti roll autori identiteedipoliitikas. "Eneseloome mõõde on mind alati huvitanud."

Tema sõnul seda ei saa öelda, et praegu poleks kohti, kus kunstikriitikud ei saaks kirjutada. "Või ei oleks mõningaid häid näiteid sellest, kuidas toimetajad taas teksti väärtustavad, ma näiteks pean silmas Juhan Rauda, kui ta tuli kõigepealt Postimehesse ja nüüd on ta Sirbis, siis üle aastate tekkis selline moment, kus toimetaja võib sulle midagi tagasi saata ja küsida, kas sa oled selles lauses end väga selgelt väljendanud, sellest oli pikka aega puudus."

"Kõige suurem puudus on mingisugusest institutsioonist, kes võtaks enda kanda kunstikriitika järelelu ja väärtustaks selle, seda võiks teha Kumu, Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus või Kunst.ee," nentis ta ja rõhutas, et võiks olla näiteks jooksva kunstikriitika aastaauhind. "Aeg oleks ka mingisugune antoloogialaadne asi kokku panna, kus oleks uue aja kunstikriitika erinevad formaadid ära toodud."

Toimetaja: Kaspar Viilup

Allikas: "Kunstiministeerium", intervjueeris Aleksander Metsamärt

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

KULTUURISUVI

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

16:27

Kaunases avatakse tekstiilikunstnik Aet Ollisaare näitus "Kodu, kallis kodu"

15:01

Arvustus. Kings of Leon kui nullindate nostalgiabändide esimene laine

14:18

PÖFF kogub 30. sünnipäevaks külastajate mälestusi ja vanu fotosid

13:11

Rahvaraamatukogudel ei jätku teavikute ostmiseks raha

13:00

Galerii: Arvo Pärdi muusika kõlas Ateena iidses Herodes Atticuse odeionis

11:55

Hanno Soans: kunstikriitiku lugemispagas ei peaks piirduma ainult teooriaraamatutega

11:55

Remonti läinud Tallinna Tammsaare majamuusemist kaob peale taasavamist raamatukogu

11:31

Linnar Viik: psühholoogid on tagantjärele pannud Van Goghile 30 erinevat diagnoosi

10:50

Kultuuriportaal soovitab: Quentin Dupiex' absurdikomöödia "Daaaaaali!" Jupiteris

10:42

Marika Saar: raamatukogureform kui Eesti strateegilise juhtimise proovikivi

NÄDALA ALBUM

ERSO HOOAJA LÕPPKONTSERT

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

15.06

Helikopteriõnnetuses suri USA muusik Oliver Tree

15.06

Martin Hook: kirjutamine oli soolevähi ravi ajal kui teraapia

15:01

Arvustus. Kings of Leon kui nullindate nostalgiabändide esimene laine

12.06

Suri näitleja Janek Sarapson

15.06

Kumus jõuab sügisel publiku ette Eva Kolditsa ja Mingo Rajandi "Elajannad²"

13:11

Rahvaraamatukogudel ei jätku teavikute ostmiseks raha

13.06

Galerii: Tallinna kaebekoor esitas Florian Wahli juhtimisel uue hädalaulu

15.06

Kunstiteadlaste ja kuraatorite ühing kuulutas välja aastapreemiate laureaadid

14.06

Priit Raud: praegu on ühiskondades vähem neid, kes oleksid valmis tundmatusega leppima

15.06

Galerii: Stencibility festivalil valmis Tartusse üle 30 uue tänavakunsti teose

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo