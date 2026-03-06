X!

Galerii: Peeter Alliku 60. sünniaastapäevale pühendatud näitus "Geniaalne satiirik"

Kunst
Peeter Alliku läbilõikenäitus
Vaata galeriid
41 pilti
Kunst

Neljapäeva õhtul avati Allee galeriis Peeter Alliku läbilõikenäitus "Geniaalne satiirik", millega tähistatakse sürrealistliku maalikunstniku ja graafiku Peeter Alliku (28.06.1966–31.12.2019) 60. sünniaastapäeva.

Näitusel on väljas kunstniku maale alates 1980. aastate lõpust, kui ta õppis veel Tartu Kunstikoolis (1984–1988) ja alustas õpinguid Eesti Kunstiakadeemia Tartu osakonnas (1988–1993), kuni kunstniku viimaste eluaastateni välja.

Peeter Allik pani endast andeka noore ühiskonnakriitilise maalijana kõnelema juba perestroika-aastatel ("Madrused", 1988). Samasse kümnendisse kuuluvad linnavaated ja vaikelud demonstreerivad Alliku professionaalseid oskusi suhestuda maalikunsti akadeemilise stuudiumiga ja Tartu pallaslikule koolkonnale omaste koloristlike väärtustega ("Natüürmort kääridega", 1989).

Juba algusest peale on tema tööde meeleolu kujundanud groteskne ja karikatuurne väljendusviis ("Elutarkusest pakatav", 1987) muutub 1990. aastatel valdavaks ja kinnistub Allikule ainuomase ambivalentse kujundisüsteemi ja jäljendamatu käekirjana aastatuhande vahetuseks.

Allik on ise öelnud, et "iroonia on lihtsalt selline rahvuslik-sentimentaalne nüanss minu loomingus. See lisab sellele eksootilist ehteestlaslikku vürtsi, mis äratab kõikjal maailmas suurt huvi ja imestust".

Enamus teoseid pärineb kunstniku perekonnast, kellega tihedas koostöös on käesolev näitus ka sündinud. Näituse kuraatorid on Harry Liivrand ja Meelis Allik ning väljapanek kestab 1. aprillini.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

10:21

Galerii: Evi Tihemets avas näituse "Pühendus metsale"

10:16

Sinijärve raamatusoovitused: kes Tammsaaret armastab, avastagu Tommi Kinnunen

09:14

Galerii: Peeter Alliku 60. sünniaastapäevale pühendatud näitus "Geniaalne satiirik"

09:05

Ivo Uukkivi Velikije Lukist: olime teiste silmis ohtlikud

08:15

Lilli Jahilo: tahan, et minu loodud rõivas looks maailma lisaväärtust

05.03

Hannaliina Võsa: minus on ka väga tugev tume pool

05.03

Galerii: Katriin Mudisti uue näituse keskmeks on 24 uksestopperit

05.03

Kinodesse jõuab parima dokfilmi Oscarile nomineeritud film "Härra Eikeegi Putini vastu"

05.03

Eesti Ringhäälingumuuseum kaalub Türilt ärakolimist

05.03

Galerii: Viimsi Artiumi uue näitused toovad kokku pikaaegsed teekaaslased

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

04.03

Galerii: selgusid Eesti muusikaettevõtluse auhindade võitjad

04.03

Draamateatri lavale jõuab plahvatusohtliku ema ja poja suhte lugu

05.03

Veneetsia kunstibiennaal lubab tänavu osaleda ka Venemaal

05.03

Valitsus tõstis Film Estonia tagasimaksemäära 40 protsendile

05.03

Helilooja Tiit Kikas filmist "Säärane mulk": naljamuusikat me teha ei tahtnud

04.03

"Pealtnägija" päev Urmas Vadiga: kuidas sai lugemist vihkavast lapsest menukirjanik?

05.03

Hannaliina Võsa: minus on ka väga tugev tume pool

05.03

Galerii: Katriin Mudisti uue näituse keskmeks on 24 uksestopperit

05.03

Eesti Ringhäälingumuuseum kaalub Türilt ärakolimist

05.03

"Plekktrummi" külaline on Marju Lauristin

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo