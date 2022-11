Miami kunstinädalal on väljas ka Robin Nõgisto looming

Miami kunstimess on keskndunud kaasaegsele kunstile ja noorte talentide tutvustamisele. Kunstikoguja ja Tartu noore kunsti oksjoni eestvedaja Reigo Kuivjõgi tutvustab Miamis Robin Nõgisto värviküllast ja detailirohket kunsti.

"Üks New Yorgi galerist Edward Winkelman käis ja vaatas Robini töid ja ütles, et see on Miamis kõige garanteeritum koht, kus selline stiil ja visuaal võiks inimesi kõnetada," sõnas Kuivjõgi.

"Kohalikud kunstieksperdid ja kunstihuvilised väidavad, et selline värviküllus, detailirohkus ja kerge psühheldeene huumor on just selline, millest siinne publik kõige paremini aru saab."

Iga-aastane kunstiüritus toob Ameerikasse kokku ligi 140 galeristi üle maailma ja seda peetakse üheks oluliseks uute suundade ja trendide seadjaks.

Kuivjõgi selgitas, et Miami kunstinädal on üsna uus kunstiüritus. "Seda on tehtud umbes 20 aastat, võrreldes Euroopa messidega on see alustaja. Tänaseks on siia kokku tulnud kogu maailma kunstituru koorekiht ja mess saab iga aasta ülemaailmses mõttes suuremat tähelepanu."

Galeristi sõnul külastab kunstinädalat umbes 1,5 miljonit inimest. "See on terve aasta jooksul üks Miami üks kõige populaarsemaid publikumagneteid. Kunst sobib Miamisse ja värv sobib Miamisse. Päike toob esile väga palju erinevaid värvikaid inimesi ja värvilist kunsti ning sellepärast olemegi Robini värviliste töödega just siin."