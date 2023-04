Majanduslikel põhjustel jääb seekordne Kunstinädal ära

Kunstinädala traditsiooni taaselustanud NOBA.ac eestvedaja Andra Orni sõnul on küll oodatud sündmuse lükkumine kaugemasse tulevikku kahetsusväärne, kuid pideva eelarve puudujäägiga pole see jätkusuutlik. "Selline oli ka kultuuriministeeriumi soovitus, sest järjepidevalt entusiasmi pealt korraldatud sündmus ekspluateerib nii kunstnikke kui ka korraldajaid," selgitas Orn.

Kunstinädala korraldaja lisab, et lähiriikide Riia ja Helsingi kunstibienaalide eelarved on mastaapidelt kordades suuremad, millest suur osa on kaetud era- või riigisektori panusest, ning ulatuvad mitme miljoni euroni. Kunstinädalale on tema sõnul era- ja riigisektori tugi olnud aastaid vaid 30 000 eurot, millest on kaetud suurnäituste produktsioon, mitmete sündmuste korralduskulud ja kommunikatsioonitegevused. "Tagasi vaadates tundub täiesti uskumatu, et selliste eelarvetega oleme suutnud korraldada rahvusvahelisel tasemel suurnäituseid ning sündmuseid.," rõhutas Orn.

Kunstinädal on alates 2016. aastast toimunud Tallinnas ja Pärnus, selle raames on avati 2020. aastal ka Edward von Lõnguse näitus "Viimsepäeva katedraal".