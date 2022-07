Kunstinädal toob Pärnusse Põhjamaade alternatiivmuusikud

Kolmapäeva hilisõhtul astub publiku ette muusika- ja etenduskunstide kollektiiv MARAS ning reedel taaskasutatud materjalidest valmistatud pillidega musitseeriv Cleaning Women Soomest.

MARAS looming on inspireeritud põhjapoolsetest vanadest muusikastiilidest ja laulutraditsioonidest, luues sidemeid soome-ugri kultuuri ja tänapäeva kaasaegse kunsti vahel. MARAS kollektiivi kuulub teiste seas ka kunstinädala kuraator Marita Isobel Solberg ehk MaRa. Laulmise ja joiu, teadvuse ja tantsu kaudu loob Solberg ruumi, et tugevdada enese ja teiste kohalolekut. Lisaks MaRale astuvad MARASe koosseisus lavale Risto Puurunen, Steve Vanoni ja Tatu Rönkkö.

Helikunsti fännidele heameeleks toimub reedel Pärnu loovlinnakus ka Soome alternatiivse indie-bändi Cleaning Women kontser. Bändi instrumendid on muusikud valmistanud ise taaskasutatud materjalidest. Aastate jooksul on bänd andnud üle 600 kontserdi enam kui 20 riigis kolmel kontindendil. Välja on antud neli albumit ning loodud ja salvestanud rohkesti muusikut klassikalistele tummfilmidele.