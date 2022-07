Galerii: Suur kunstipäev tõi kokku kunstihuvilised Eestist ja kaugemaltki

Suure kunstipäeva korraldaja Andra Orn selgitas, et kui varasematel aastatel on kunstipäeva korraldatud linnade keskväljakutel, otsustati seekordne vabaõhuväljapanek korraldada uues loovlinnakus. "Meie soov oli viia publik just uude põnevasse paika, ateljeede ja töötubade vahele, kunsti keskele. Loodetavasti leiavad kunstihuvilised nüüd tee loovlinnakusse." Orn lisas, et kohapeale kunsti ostma tuli vägagi kunstiteadlik publik.

Ühepäevase vabaõhuväljapanekul oli esindatud järgmiste kunstnike looming: Eduard Zentsik, VIadimir KopõIov, Yury Khorev, David Wilkinson, Jaanus Eensalu, Katrin Valgemäe, Marko Toomast, Tiina Ojaste, PUSA, Evi Tihemets, Maara Vint, Marje Üksine, Tõnis Laanemaa, Mare Vint, Peeter Allik, Chintis Lundgren, Vello Vinn, Reinis Gailitis, Toomas Kuusing, Leonhard Lapin, Andres Tolts, Ilmar Malin, Albert Gulk, Tõnis Vint, Sorge, Kairo, Sandra Jõgeva, Meru, Vilen Künnapu, Qba jpt Avatud oli ka loovlinnaku kunstigalerii, kust sai soetada kunstinädalal osalevate Põhjamaade kunstnike loomingut.

Suurel kunstipäeva raames toimus ka kehamaalingute festival, kus modellide kehasid kasutasid lõuendina kunstnikud Ruth Rämo ja Carmen Tüür, Sandra Mäesepp, Regina Mareta Soonsein, Kadi Põder, Elvo Grimm, Sass Obuhov ja Julia Shikari. Päeva lõpetas Jürgen Rooste, Kalev Vapperi ja Anu Jalase Andrus Joonasele pühendatud luule-performance "Mustvalgete huntmeeste palvus" ja Diverse Universe'i Performance Festival, kus lisaks kohalikele kunstnikele ja Non Grata performance-rühmitusele astusid üles artistid Soomest, Rootsis, Norrast, Leedust ja Mehhikost.

Põhjamaade kunstinädal toimub Pärnus 30. juulini.