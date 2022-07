Põhjamaade kunst jõuab Pärnusse

Kunstinädala peateema on "Hing ja hingetus" ja uurib Norra päritolu kunstniku Marita Isobel Solberg (MaRa) juhtimisel inimeste olemust – millised me tegelikult oleme ja milline on aeg, milles me elame. "Olles inspireeritud põhjapoolsetest vanadest laulutraditsioonidest, viime vaataja loomingulisele, hüpnootilisele ja intuitiivsele teekonnale, mis loob inimese teadvuses püsivaid vibratsioone," selgitas kuraator.

Festivali ühe korraldaja, kunstikeskkond NOBA.ac eestvedaja Andra Orni sõnul on kunstinädala fookus põhjamaadel, otsides inimeste olemust ja kuuluvust kultuuri, traditsioonide ja looduse kudu. Teema peegeldab viimastel aastal maailmamuutvate sündmuste taustal vajadust olla osa millestki suuremast.

Põhjamaade kunstinädal algab reedel traditsiooniks saanud rattatuuriga suvepealinna galeriides – kogunemine toimub Endla Teatri ees kell 17, kus toimub tuur maali- ja graafikanäitusel "Vibratsioonid" koos kunstnik Tarrvi Laamanniga. Edasi liigutakse aktinäitusele "Mees & naine: uni" Pärnu uue kunsti muuseumis. Ringsõit jätkub Pärnu linnagalerii kunstnike maja ja raekoja näitustel, seejärel Piilur galeriis ning lõpeb Pärnu loovlinnakus, kus saab heita pilgu kunstnike ateljeedesse ja tutvuda installatsioonide pargiga.

Kunstinädala avapäeva lõpetab loovlinnakus Diverse Universe Performance Festival, kus astuvad lisaks kohalikele kunstnikele ja Non Grata performance-rühmitusele üles artistid Soomest, Rootsis, Norrast, Leedust ja Mehhikost. Lisaks toimub Jürgen Rooste, Kalev Vapperi ja Anu Jalase luule-performance "Mustvalgete huntmeeste palvus", mis on pühendatud varalahkunud kunstnik Andrus Joonasele.

Laupäeval jätkub kunstinädala programm loovlinnakus suure kunstipäeva ja turuga, mis pakub igas vanuses publikule võimalust sukelduda kunsti- ja kultuuriellu – kunstnikud, kunstiasutused ja galeriid tutvustavad oma tegemisi, toimuvad performance'id, muusikalised etteasted, töötoad ja kohtumised kunstnikega.

Põhjamaade kunstinädalal osalevad lisaks kohalikele kunstnikele Roi Vaara, Irma Optimisti, Michel Ruths, Janika Herlevi, Jyrki Riekki, Aarno Rankka, Juho Pösilö Pöysti, Risto Puurunen Soomest, Marita Solberg, Trond Ansten, Steinar Stensen, Arnfinn Killingtveit, Isabella Vik Norrast, Morgan Schagerberg, Erik Nilsson, Ketter Raudmets ja Peter Rosvik Roostist, Rasmus Dano, Lars Grenaae, Hanne Ravn Taanist, Magnús Logi Kristinsson Islandilt, Hansina Iversen Fääri saartelt.