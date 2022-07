TAKKK keskkonnakunsti sümpoosion toob kunsti Kohilasse ja Tammiku mõisa

Kunagisi elupaiku ja tööstusmaastikke elustavad Liisa Hirsch, Elo Liiv ja Karina Laurits Eestist, Roger Rigorth Saksamaalt ja Serkan Demir Türgist.

TAKKK keskkonnakunsti sümpoosion tegeleb inimeste loodud ja seejärel hüljatud maastike taaselustamisega, pakkudes alternatiivseid võimalusi hüljatud maastike mõtestamiseks. Sümpoosioni korraldaja Alide Zvorovski sõnul on tänavune sümpoosion eriti kõrgetasemeline, sest enamik osalejaid on rahvusvaheliselt tuntust kogunud kogenud kunstnikud.

"Skulptor ja pedagoog Elo Liiv on osalenud näitustel enam kui 30 aasta, lisaks on tema käe all valminud ka mitmed Eesti monumendid, neist tuntumad Jaan Poska mälestusmärk Kadriorus. Valgushariduse ja -kunsti edendamiseks on Liiv korraldanud mitmeid valgusfestivale Eestis nii peakorraldaja kui kuraatorina. Liisa Hirsch on rahvusvaheliselt tuntud nüüdismuusika helilooja, kes on pälvinud Euroopa noore helilooja auhinna ning tema looming on ära märgitud rahvusvahelisel heliloojate rostrumil. Saksa kunstnik Roger Rigorth on esinenud arvukates rahvusvahelises projektides Saksamaal, Prantsusmaal, Itaalias ja Ameerika Ühendriikides ning Serkan Demir on Türgi skulptor ja Bolu Abant İzzet Baysali ülikooli kaunite kunstide teaduskonna õppejõud," tutvustas Zvorovski.

Sümpoosionil loovad kunstnikud kohast inspireeritud teosed. Kohila vana paberivabriku raudteetammile püstitab skulptor Roger Rigorth suuremõõtmelise draakonit meenutava skulptuuri. Kohila jõe kaldale kerkib Serkan Demiri paberivabriku minevikku tänapäevaga siduv installatsioon. Tammiku mõisa varemetesse loob Liisa Hirsch helilised aknad, mis valmivad mõisas salvestatud helidest ja nende töötlustest ning Elo Liiv püstitab mõisa maadele kohaspetsiifilise installatsiooni, mis lahkab kogu maailma omavahelisi suhteid, nendest tekkinud ja iga hetk uuenevaid mustreid.

TAKKK keskkonnakunsti sümpoosioni näitus avatakse 29. juulil kell 16.30 Tammiku mõisas ja kell 18 Kohila vana paberivabriku juures.

TAKKK keskkonnakunsti sümpoosion toimub tänavu juba kolmandat korda. Varasemalt on sümpoosionil osalenud kunstnikud Ameerika Ühendriikidest, Eestist, Itaaliast, Lätist, Soomest. Keskkonnakunst on sotsiaalse ja poliitilise suunitlusega kunstivorm, mis tegeleb inimese ja looduse vaheliste suhetega, pöörates tähelepanu looduskeskkonna haavatavusele, üleekspluateerimisele ning inimese loodusest võõrandumise probleemidele.

Sümpoosion on avatud 29. juulist 30. augustini.