Uue Kunsti Muuseum avab fotokunstnike ühenduse F8 uue väljapaneku

Pärnu Uue Kunsti Muuseumis on alates reedest, 29. juulist avatud järjekorras 11. Pärnu fotokunstnike ühenduse F8 väljapanek pealkirjaga "Arhitektoon", mis esitleb arhitektuurifotot selle mittetavapärases funktsioonis.

Väljapanek võiks muuseumi sõnul tinglikult kanda alapealkirja "arhitektuurifoto näitus", sest Pärnu fotokunstnikud on peegeldanud ruumi ja hooneid detailides ning rakurssides, mida arhitektuur ja tehismaastik kunstnikust fotograafile pakkuda võib. Hoonete asukohti ega nende autoreid ära märgitud ei ole.

Sellest johtuvalt kannabki näitus pealkirja "Arhitektoon". Mõiste, mille kasutusse tõi vene avangardist Kazimir Malevitš ja mida Leonhard Lapin, kelle ehk tuntumad arhitektoonid on säilinud just Pärnus Kuldse Kodu ees, on kirjeldanud kui funktsioonita, puhtdekoratiivset arhitektuuri. Sarnaselt esitleb näitus arhitektuurifotot mitte selle tavapärases funktsioonis.

Näitusel osalevad Andres Adamson, Aiki Järviste, Haide Rannakivi, Marko Toomast, Danel Rinaldo, Alar Raudoja, Janno Bergmann ja Indrek Aija.

Näituse pidulik avamine on 2. augustil ja see jääb avatuks kuni 28. augustini 2022.