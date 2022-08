Pärnu fotokunstnikud panid välja arhitektuuriteemalise näituse

See on fotokunstnike ühendusel juba 11. näitus, aga esimene arhitektuuriteemadel, ja peaks vaatajaid köitma mitmel põhjusel. Esiteks ei tee fotokunstnikud oma piltidest näitusi kuigi tihti. Ja teiseks saavad arhitektuurihuvilised nuputada, millise hoonega on tegemist, sest ühegi pildi juures seda märgitud ei ole.

Kuraator Indrek Aijagi ei arvanud kõiki pildile võetud hooneid kohe ära.

"Kui arhitektuurifoto tähendab eelkõige keskendumist arhitektile ja tema loomingule, siis meie kui fotokunstnikud pigem keskendume detailidele, rakurssidele, valguse ja varjude mängule, mitte hoonele kui sellisele tervikuna. Seetõttu me ei pööra üldse tähelepanu hoone autorile ehk arhitektile. Kes vähegi Eesti arhitektuurilugu tunneb, see tunneb ära ka paljud autorid. Reaalselt on Vilen Künnapu esindatud, Pärnust Olev Siimaa, Meeli Truu, Ra Luhse ja Tanel Tuhal," rääkis AIja.

Alar Raudoja on fotokunstnike ühenduse värskeim liige ja otsib uut väljundit.

"Kui Pärnu linnagalerii juhataja amet saab maha pandud, siis on võimalus vaadata kaugemale ja isegi kõrgemale. Aga seekord siis fotomaailma ja arhitektoonide juurde," rääkis Raudoja.

"15. augustil saab täpselt 15 aastat täis, kui ma ameti maha panen. Minu teada on üheksa avaldust esitatud kandideerimiseks. Otsust vist veel ei ole tehtud, aga ma loodan, et see komisjon, kes selle otsuse teeb, leiab väga hea inimese, kes minu tööd on nõus jätkama," lisas ta.

Arhitektuuriteemalist näitust saab Pärnu Uue Kunsti muuseumis vaadata 28. augustini.