Galerii. Pusa ja Robin Nõgisto tõid armastuse värvide vastu ühisnäitusele

Näitus pealkirjaga "Värvid ei valeta" sobib imehästi just praegusse aega, kus üks kriis ajab teist taga ja põhjust rõõmu tunda polegi. Sellelt näituselt pole võimalik paha tujuga lahkuda, rõõmsad värvid viivad argimured ja toovad naeratuse näole.

Pusa ehk Piret Bergmanni ja Robin Nõgisto tööd klapivad omavahel suurepäraselt ja kunstnikud ise leiavad ka, et näitus on hästi välja kukkunud.

"Need tööd sobivad omavahel väga hästi kokku, sest et me tegeleme mõlemad hästi paljude värvide ja detailidega. Tavaliselt on meil mure selles, et kui me paneme oma tööd kellegi teise töö kõrvale, siis nad võivad omavahel mitte väga hästi lähedust taluda. Ma arvan, et väga huvitav kooslus on," rääkis Pusa "Aktuaalsele kaamerale".

Nõgisto tööd jäid Pusale silma juba tüki aja eest, esialgu lihtsalt anonüümsena, siis jäi juba ka autori nimi meelde ja nüüd kuulub Nõgisto Pusa lemmikkunstnike hulka.

"Mulle väga meeldib see, et ta on nii noor, nii korrektne ja nii töökas. See on väga suur haruldus tänapäeval," tunnistas Pusa.

Nõgisto märkis, et kui paljud räägivad, et nad on sarnased, siis tema näeb just seda, et Pusa kasutab värvilisi jooni kõvasti rohkem kui tema. "Ma olen seal ainult seal musta joone peal kuidagi kinni. Palju on veel õppida."

Näitus uue kunsti muuseumis jääb avatuks 27. märtsini.