Galerii: rühmitus Rahvusvaheline Kunsti Laboratoorium avas Pärnus näituse

Rahvusvaheline Kunsti Laboratoorium on loominguline rühmitus, mis ühendab erinevate riikide kunstnikke. Liikmete tööpõld hõlmad nii graafikat, maali kui ka skulpturaalseid objekte. Kasutatakse nii traditsioonilisi tehnikaid, aga on liikmeid, kellele pole ka arvuti kasutamine võõras.

Näitusel esinevad Aleksejs Naumovs (Läti), Hanna Karaleva (Austria), Piret Bergmann (Eesti), Jüri Mildeberg (Eesti), Viive Noor (Eesti), Vilen Künnapu (Eesti) ja Aleksei Kornilov (Eesti).

Näitus Pärnu uue kunsti muuseumis on avatud 28. juunini.