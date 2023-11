Kunstnik Pusa avas värvikireva näituse "Hall ala"

Pusa viimane isikunäitus oli ligi viie aasta eest, aga oma töid on ta eksponeerinud pidevalt ja mitte üksnes Pärnus, vaid ka mujal Eestis ning välismaal. Näitusel "Hall ala" eksponeeritavad tööd on mõne erandiga valminud kõik viimase aastaga. Paar aastakümnete tagust tööd seostuvad aga väga hästi näituse pealkirjaga "Hall ala."

"Maal on pärit 2001. aastast, kui lahkus minu isa," ütles Pusa. "See ala, kuhu inimene lahkub, on üks osa hallist alast. Samamoodi see, kui inimene sünnib, et kus ta oli enne. Skulptuur on tehtud 1999. aastal, aga uuendatud 2023. aastal, mil tegin autoportree hallina."

Pusa lisas, et varem ta halli värvi peaaegu ei kasutanud, nüüdki on tema tööd väga värvilised. "On värvilised, aga juures on ka päris palju halli, mis on minu puhul esmakordne," ütles Pusa. "Hall värv tuli just sel aastal mu maalidesse sisse ja on üks hästi põnev värv."

Kunstniku stiil ei ole aastatega palju muutunud. "Ma usun, et see on midagi, mis on nii käe sees ja mille tegemist ma väga naudin. Ei saa öelda, et mu stiil üldse muutunud ei ole, eks detailid ja sisu ikka muutuvad, võib-olla käsi läheb kohati osavamaks ning kõik sellised nüansid sinna juurde."

Näitus Pärnu linnagalerii kunstnike majas jääb avatuks 16. detsembrini.